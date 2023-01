7 maneiras de corrigir as legendas do Funimation que não funcionam

Você é fã de anime e adora assistir a diferentes tipos de séries de anime? Então, provavelmente, você deve estar familiarizado com o Funimation. A Funimation já serviu como um ótimo destino de anime para a maioria dos fãs de anime. Ele oferece uma ampla seleção de programas de TV de anime clássicos e atuais, e os preços começam em $ 5,99 por mês.

Além disso, se você tiver o dinheiro adiantado, existem planos anuais que podem economizar ainda mais. Se você se inscrever em um plano mais caro, também terá acesso a alguns benefícios extras.

Porém, muitos usuários começaram a reclamar que as legendas do Funimation não estão funcionando. Embora o motivo por trás disso ainda não esteja claro, temos algumas soluções para esse problema, então vamos dar uma olhada.

O que é Funimation?

Esta empresa de entretenimento com sede nos EUA distribui várias séries de anime por meio de uma subsidiária da Sony. Seu conteúdo exclusivo de anime também é rapidamente dublado para o inglês, tornando-se uma das empresas líderes em dublagem de anime.

A Funimation será lembrada com carinho pelos fãs de anime como a empresa que trouxe Dragonball Z do Cartoon Network nos anos 90, revivendo o interesse pela forma de arte. Não é surpresa que a Funimation tenha migrado para o streaming de vídeo, dado o estado atual da indústria do entretenimento. Além disso, você também pode comprar mercadorias no site, como camisetas, bonecos de ação, DVDs e Blu-rays.

O conteúdo da Funimation é facilmente acessível na maioria dos dispositivos, incluindo uma série de séries novas e antigas exclusivas. Se você é um viciado em nostalgia, seu catálogo é particularmente ótimo para assistir a animes populares, mas antigos. Além disso, a biblioteca continua a crescer e toneladas de novos shows estão disponíveis.

Por US $ 1,175 bilhão, a divisão de anime Funimation da Sony anunciou que adquiriria a Crunchyroll da AT&T. Em agosto de 2021; o negócio foi finalizado e aprovado. Embora a Funimation não tenha anunciado planos de fechar completamente, o conteúdo mudou lentamente para o Crunchyroll, o que torna a Funimation menos atraente para os fãs.

Há poucas dúvidas de que a Crunchyroll se tornará independente após o término do acordo de licenciamento existente, embora possa demorar um pouco.

Maneiras de corrigir as legendas do Funimation que não funcionam

Então, aqui estão algumas correções que podem facilmente ajudá-lo a resolver o problema das legendas do Funimation que não funcionam. Portanto, se você estiver enfrentando esse problema, certifique-se de executar as correções mencionadas abaixo:

Conexão ruim com a Internet, limpe as portas do roteador

Smartphones e laptops são usados ​​por milhões para consumir conteúdo de entretenimento. Na última década, os dispositivos sem fio se tornaram mais populares e quase todo mundo tem um roteador Wi-Fi. Os roteadores sem fio têm um trabalho de 365 dias sem interrupções. Portanto, o ciclo de energia é a melhor opção:

Certifique-se de que o adaptador de energia esteja desconectado da tomada. Deixe o dispositivo dormir por uma hora durante o verão. Você deve conseguir usar o dispositivo sem fio por trinta minutos. É importante limpar o aparelho.

Certifique-se de que o dispositivo esteja limpo removendo poeira e detritos. Você deve usar um pano de microfibra para limpeza e evitar o uso de líquidos. Você verá um desempenho aprimorado e resfriamento de sua rede sem fio se der um descanso.

É uma boa ideia atualizar o firmware e o software em qualquer TV, stick de streaming ou console de jogos que você usa para evitar problemas futuros.

Seu dispositivo de streaming pode encontrar problemas se as atualizações forem perdidas ou se uma instalação for interrompida. Ele também oferece acesso a novos aplicativos e permite que você assista a vídeos de uma maneira melhor quando tiver o software mais recente instalado.

Você deve atualizar o aplicativo Funimation em dispositivos como Firestick, Roku, consoles de jogos ou smart TVs ao transmitir o Funimation. As legendas do Funimation não funcionaram durante a vida útil do serviço.

Você deve atualizar o aplicativo Funimation antes de se aprofundar na solução de problemas, pois alguns desses problemas foram corrigidos em versões mais recentes do serviço de streaming.

Desligue todos os bloqueadores de anúncios ou VPNs

Pode ser difícil para o aplicativo Funimation exibir as legendas corretamente se você tiver uma VPN ou um bloqueador de anúncios instalado.

Compreensivelmente, usar uma VPN pode ser uma decisão sensata, especialmente em uma época em que a privacidade é uma preocupação. Muitos usuários reclamaram que as legendas do Funimation não funcionam quando usam uma VPN ou adblocker.

Tente um navegador diferente

É uma solução fácil para este problema, por isso recomendamos usar esta dica. Os usuários do Safari relataram que as legendas do Funimation não funcionam em seus Macs. Tente carregar o Funimation em um navegador diferente no seu Mac ou PC para verificar se os problemas de legenda foram resolvidos.

Ativar/desativar legendas

Para começar, devemos garantir que você possa acessar o menu de legendas. Você pode mover o cursor do mouse para a parte inferior esquerda da reprodução do vídeo quando estiver reproduzindo o conteúdo. Existem várias opções de menu disponíveis aqui. Você pode alterar as configurações de idioma escolhendo uma das opções abaixo. Na próxima tela, você verá a configuração Legendas.

Você deve ter a opção de desativar as legendas ou selecionar Closed Captions para os idiomas disponíveis depois de inserir as configurações de legenda.

Sair/entrar do aplicativo Funimation

Se você sair da sua conta do Funimation, poderá corrigir o problema das legendas. Você pode resolver quaisquer problemas relacionados à fala que causem problemas de legenda saindo da sua conta Funimation antes de retornar e fazer login novamente. Então, faça isso e verifique se isso ajuda a resolver o problema das legendas do Funimation que não funcionam.

Da mesa do autor

Então, é assim que as legendas do Funimation não funcionam no seu dispositivo. Esperamos que este guia tenha ajudado você. No entanto, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

