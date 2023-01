7 maneiras de corrigir falha ao baixar anexos de mensagens multimídia

Você enfrenta problemas ao baixar MMS no seu dispositivo Android e acaba recebendo falha ao baixar anexos de mensagem multimídia? Nesse caso, você não é o único que enfrenta esse problema.

Mensagens de texto e MMS usam a mesma tecnologia. Ao enviar diferentes mídias por meio de mensagens de texto, você pode compartilhar facilmente diferentes tipos de conteúdo. Arquivos como contatos telefônicos, arquivos de áudio e vídeo e fotos são apenas alguns exemplos.

Quase não há usuários que não tenham sucesso no download de mensagens MMS. Vários tipos de motivos podem causar esse problema. Este artigo nos ensinará como corrigir se você receber falha ao baixar anexos de mensagem multimídia Serviços. Então, vamos começar com o guia.

Por que estou recebendo o erro Falha ao baixar anexos de mensagem multimídia?

Se a chamada Wi-Fi estiver desativada em seu telefone, este falha ao baixar anexos de mensagem multimídia ocorrerá um erro. Usando esta opção, você pode usar sua conexão Wi-Fi em vez de sua conexão celular para enviar mensagens de texto e fazer chamadas de vídeo.

Seu provedor de rede também pode estar causando esse erro, então tente usar outro cartão SIM. Você pode ter um cache corrompido do serviço MMS em seu telefone se o erro vier do seu telefone. Também é possível que as configurações de APN estejam incorretas.

Além disso, o erro pode ter algo a ver apenas com o aplicativo de mensagens que você está usando. Apesar de vários fatores poderem causar o erro, corrigi-lo não deve ser tão difícil. Você pode corrigir esse erro dando uma olhada em algumas das opções listadas abaixo.

Corrigir falha ao baixar anexos de mensagens multimídia

Para dispositivos Android que não conseguem baixar arquivos de mensagens multimídia (MMS), a mensagem de erro diz: Falha ao baixar anexo de mensagem multimídia. Tente mais tarde.

Reiniciando seu telefone Android

É uma boa ideia reiniciar o telefone como primeiro passo. Muitos problemas menores podem ser resolvidos reiniciando o telefone, pois ele desliga todos os aplicativos e os carrega novamente. Se você deseja reiniciar o telefone, siga estas etapas:

Segure o botão liga / desliga por alguns segundos

Você verá um menu de opções de energia

Clique no botão reiniciar

Depois que o telefone for reiniciado, o erro deve ser resolvido automaticamente. Caso contrário, tente essas correções.

Mudando para dados móveis

Caso a chamada Wi-Fi tenha sido desativada, o erro pode ocorrer. É impossível baixar anexos MMS sem a opção ativada, portanto, verifique se a configuração está ativada. Existe a possibilidade de que essa correção não funcione se você tiver um telefone que não seja da operadora.

Enquanto a maioria dos telefones celulares usa redes celulares para fazer chamadas e enviar textos, os telefones sem operadora usam Wi-Fi para executar a mesma função. Pode não fazer diferença se você ativar a chamada Wi-Fi em um telefone que não seja da operadora. Em seguida, siga estas etapas para resolver falha ao baixar anexos de mensagem multimídia:

Em seu telefone, selecione o menu suspenso.

Você precisa desligar o Wi-Fi.

Verifique se os dados do seu telefone estão ativados.

Verifique se o erro foi resolvido.

Você também pode tentar alterar o modo de rede nas configurações de rede móvel e baixar novamente o arquivo se a mudança para os dados do telefone não resolver o problema.

Ativando e Desativando o Modo Avião

Acredita-se que ativar e desativar o modo avião por cerca de 20 a 30 segundos resolve alguns problemas dos usuários. O erro pode ser resolvido ativando e desativando o modo avião se o problema estiver relacionado a um problema de rede. Para fazer isso, siga estas etapas:

Em seu telefone, selecione o menu suspenso.

Encontre a opção de modo avião.

Caso esteja desativado, toque na opção para ativá-lo.

Você precisa esperar cerca de 20 a 30 segundos.

Para desativar o modo avião, toque na opção novamente.

Agora você pode tentar baixar o MMS novamente.

Caso esteja tendo problemas com sua rede, experimente ligar e desligar o modo avião.

Mudando para um aplicativo de mensagens diferente

Seria melhor baixar outro aplicativo de mensagens e defini-lo como o aplicativo de mensagens padrão se o problema for com seu aplicativo de mensagens. Aqui estão as etapas que você deve seguir para alterar seu aplicativo de mensagens padrão:

É hora de baixar o aplicativo.

Debaixo configurações> aplicativos> configurações padrão do aplicativo toque em mensagem.

Selecione o novo aplicativo que você instalou.

Agora você selecionou este aplicativo como seu aplicativo de mensagens padrão.

Pode ser necessário executar uma redefinição de fábrica completa em seu telefone se o problema persistir depois de tentar todas as sugestões acima.

Desativando a opção de recuperação automática automática

Para desativar a recuperação automática, vá para as configurações e desative-a se o pop-up continuar aparecendo ao desbloquear o telefone. Usando esta opção, você pode baixar MMS sem tocá-lo.

Ao fazer isso, você poderá baixar anexos sem precisar tocar em todos eles. Você também pode desativar essa opção seguindo estas etapas; no entanto, pode se tornar a fonte de seus problemas.

Para alterar suas configurações, abra seu aplicativo de mensagens. Encontre a opção de recuperação automática nas configurações. Para desabilitar a opção, toque na caixa se ela estiver habilitada no momento. o falha ao baixar anexos de mensagem multimídia o problema deve ser resolvido depois de desativar o aplicativo e reiniciar o telefone.

Ativar download automático para mensagens multimídia

Existe a possibilidade de que esse problema ocorra porque seu aplicativo de mensagens não inclui download automático (ou recuperação automática) para MMS. Isso pode fazer com que a mensagem de erro desapareça se você habilitar a opção.

Pode haver pequenas diferenças nas instruções, dependendo do seu aplicativo de mensagens. Usando o aplicativo ‘Mensagens’ padrão do seu dispositivo, você precisa:

Inicie o aplicativo Mensagens. Navegar para Mais > Configurações . Clique em MMS . Assegure a opção “ permitir downloads ,”“ download automático ,” ou alguma coisa similar está ativado.

Você precisará fazer o seguinte se estiver usando o aplicativo de mensagens do Google:

Inicie o aplicativo Mensagens. Vamos para Mais > Configurações . Clique em Recursos de bate-papo . Certificar-se de que Download automático de arquivos recebidos por dados móveis estão habilitados.

Você pode encontrar uma opção semelhante nas configurações de outro aplicativo de mensagens que esteja usando.

Limpar cache do aplicativo MMS

É extremamente fácil e pode resolver o problema de limpar o cache do aplicativo de mensagens:

Vá para o seu telefone definições . Procure aplicativos no menu de configurações. Vou ao aplicativos menu e procure seu aplicativo de mensagens. Na lista de opções, selecione Gerenciar aplicativos Clique Mais . Selecione Mostrar sistema / Mostrar todos os aplicativos (ou uma opção semelhante). Na lista de aplicativos, selecione Serviço Mms Você precisará confirmar o Apagar os dados ação se necessário. Se necessário, confirme Limpar cache . Em seguida, reinicie seu dispositivo.

Você pode ter que reiniciar o telefone para ver se o falha ao baixar anexos de mensagem multimídia A questão foi resolvida.

Perguntas Frequentes – Perguntas Frequentes

Por que as mensagens MMS falham?

Existem vários motivos pelos quais as mensagens MMS podem falhar. Normalmente, isso ocorre porque o telefone de um usuário não é compatível com MMS porque alguns telefones mais antigos não podem receber ou enviar MMS. Além disso, se a conexão de dados de um usuário for fraca ou irregular, existe o risco de a mensagem não ser enviada.

Além disso, se o arquivo for muito grande, a rede pode não conseguir enviá-lo. A mensagem também não será transmitida se as torres de celular estiverem muito ocupadas ou em manutenção.

Em alguns casos, pode haver um problema de configuração entre os telefones dos usuários ou entre os telefones da operadora. Por último, mas não menos importante, se o MMS não for encaminhado corretamente para o destinatário, ele pode se perder no trânsito e nunca alcançá-lo.

O que são mensagens MMS no Android?

As mensagens enviadas por MMS no Android podem conter anexos de mídia, como fotos, gravações de áudio e vídeos. O dispositivo oferece suporte a transmissões de mensagens de texto e mídia por dados de celular e Wi-Fi.

Não há suporte universal para mensagens MMS entre todos os dispositivos Android, portanto, talvez você não consiga usar esse tipo de mensagem, dependendo da sua operadora de rede. É possível enviar e receber mensagens MMS para outras operadoras se você tiver serviço de sua operadora de rede. Com o aplicativo de mensagens Android, você pode gerenciar suas preferências relacionadas a mensagens MMS, como enviar uma confirmação de leitura.

Como faço para acessar o MMS nas configurações?

Geralmente, você pode encontrar as configurações de MMS na seção Mensagens ou na seção Aplicativos do menu Configurações. Para encontrar as configurações de MMS, pode ser necessário procurar em uma opção de menu diferente, dependendo do seu dispositivo.

As configurações de MMS geralmente podem ser encontradas navegando até o menu Configurações, selecionando Mensagens ou Aplicativos e rolando até localizar as configurações de MMS. O menu de configurações do MMS permite que você insira as informações necessárias para que o MMS funcione corretamente, incluindo o endereço de gateway MMS da sua operadora.

Embrulhar

Então, é assim que você pode consertar facilmente o falha ao baixar o anexo da mensagem multimídia. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Mas, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

