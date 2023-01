8 maneiras de corrigir o erro Doordash ao validar a cesta no aplicativo Android/iOS

Ao se tornar um Dasher, você recebe 100% da taxa de entrega, quaisquer reforços e gorjetas de seus clientes. Os restaurantes pagam uma taxa percentual para cada pedido feito por meio do DoorDash.

Mas, às vezes, eles podem obter um erro como um erro doordash validando cesta, impossibilitando que eles peçam algo. Bem, essa é a razão pela qual estamos aqui. Neste artigo, você aprenderá como corrigir o erro Doordash adicionando produtos à cesta/erro de validação de erro. Portanto, vamos começar com o guia.

Como funciona o DoorDash?

Usando o DoorDash, você pode pedir comida e entregá-la na sua porta. Existem dezenas de restaurantes onde os clientes podem fazer um pedido e concordar em pagar uma taxa de entrega e uma gorjeta pelo serviço de entrega. Assim que um Dash estiver conectado, o aplicativo enviará pedidos para os Dashers conectados.

Seu trabalho é pegar o pedido, devolvê-lo ao carro do cliente e, em seguida, dirigir de volta ao restaurante e levá-lo de volta ao cliente. Dentro do aplicativo DoorDash, você encontrará todas as instruções para entrega.

Corrigir erro Doordash ao adicionar produtos ao cesto/erro ao validar

Encha seu carrinho

Sempre que um carrinho vazio é usado para fazer um pedido, o “erro doordash validando cesta” aparece a mensagem de erro. Portanto, é necessário adicionar os itens ao carrinho antes de fazer um pedido. Para adicionar itens ao seu carrinho, siga estas etapas:

Em seu telefone, abra o Doordash aplicativo. Em seguida, procure o item específico que deseja solicitar. Depois de selecionar o item, pressione o botão Adicionar ao carrinho botão. Depois de encher o carrinho com tudo o que você precisa, é necessária uma confirmação do pedido. Há uma boa chance de resolver o problema de “cesta de validação de erro de porta”.

Resolver o problema de conectividade com a Internet

É necessário ter uma forte conexão com a Internet para executar aplicativos online. Quando o aplicativo Doordash receber velocidade de internet suficiente, ele funcionará com eficiência. Para determinar se está ocorrendo um erro, você deve realizar um teste de velocidade em seu roteador. Os pedidos não podem ser feitos se a velocidade for baixa. Portanto, você deve aumentar a velocidade da sua internet. Para aumentar a velocidade da rede, siga estas etapas;

É necessário resetar o roteador.

Certifique-se de que o roteador esteja mais próximo do dispositivo.

Em seguida, desconecte todos os dispositivos desnecessários do mesmo roteador.

Você pode mudar/reiniciar seu endereço IP.

Você deve desligar o Wi-Fi, entrar no Modo Avião e ligá-lo novamente.

Possivelmente, você tem um aplicativo Doordash desatualizado e com erros. No entanto, corrigir isso deve ser simples. Você pode baixar qualquer firmware atualizado que precisar.

Em geral, o processo de atualização de aplicativos varia de acordo com o sistema operacional. As etapas abaixo abrangem iOS e Android.

Para dispositivos iOS:

Vou ao Loja de aplicativos da Apple .

Em seguida, clique no seu perfil ícone na parte superior da tela.

Você pode ver todas as atualizações pendentes rolando para baixo.

Atualize o Doordash se necessário.

Para dispositivos Android:

Vou ao Loja de aplicativos do Google .

Selecione seu perfil ícone.

Selecione Gerenciar aplicativos e dispositivos .

Procure o aplicativo Doordash na lista e clique em Atualizar .

Excluir Memória Cache

Você também pode ter problemas com a memória temporária do DoorDash, que pode estar corrompida. No entanto, você pode resolver esse problema limpando sua memória cache, apesar de parecer sério.

Entretanto, dependendo do sistema operacional do seu aparelho, pode haver um processo diferente a seguir.

Para dispositivos iOS:

Vou ao Configurações aplicativo. Clique em Armazenamento do iPhone debaixo Em geral . Selecione Gerenciar armazenamento . Clique em PortaTraço . No aplicativo, toque em Desembarcar .

Para dispositivos Android:

Certifique-se de que sua conexão com a Internet esteja estável.

Em seguida, vá para o definições menu do seu telefone.

Selecione Armazenamento e cache .

Assim que localizar o PortaTraço aplicativo, clique nele.

Escolher Limpar cache do menu.

Sua conta será desconectada depois que você terminar. Quando voltar à sua conta e tentar efetuar uma encomenda, verifique se aparece o erro de verificação do cesto.

Resolva o erro de ID de rastreamento

É possível que seu ID não seja rastreável, mesmo se você aplicar todas as correções acima e ainda receber o erro. Você pode não obter a confirmação do seu pedido se o executivo não conseguir localizar sua identidade.

Nesse caso, é possível entrar em contato com o atendimento ao cliente por meio do site oficial. Eles não demorarão muito para resolver o problema, para que você possa fazer seu pedido rapidamente e começar a aproveitá-los.

Cada vez que os fabricantes de dispositivos introduzem um novo recurso, seus usuários podem aproveitá-lo. Infelizmente, essas atualizações nem sempre são instaladas pelos usuários. Isso resulta na mensagem de erro “erro doordash validando cesta” porque os novos recursos não funcionam com o sistema operacional desatualizado.

Vou ao Configurações . Escolher Atualização de software (para Android), Geral > Atualização de software (dispositivo iOS) . Agora, verifique se há alguma atualização disponível Você pode precisar verificar se uma atualização está disponível. Depois de baixá-los, ele reiniciará seu dispositivo para instalar as atualizações. Depois de concluir o processo, execute o aplicativo Doordash para verificar se o erro doordash validando cesta fica resolvido ou não.

Pode ser benéfico entrar em contato com o atendimento ao cliente da DoorDash se nenhuma dessas sugestões funcionar. Não hesite em entrar em contato com o atendimento ao cliente da DoorDash em (855) 431-0459 para obter assistência.

Para entrar em contato com a equipe do DoorDash, você também pode enviar uma mensagem de texto por meio do portal de suporte ao cliente online. O DoorDash também oferece a opção de ligar para o suporte ao cliente para obter assistência no aplicativo.

Resolvendo o problema de registro

Você pode ver o erro “erro doordash validando cesta” se o aplicativo precisar verificar sua identidade. Ele simplesmente para de responder às suas ações. Você terá que digitar seu nome de usuário e senha novamente.

Ao fazer isso, você eventualmente poderá resolver o erro. Pode haver momentos em que você precise excluir permanentemente sua conta Doordash. Para resolver o problema de registro, aqui estão algumas etapas que você pode seguir;

Abra o aplicativo e comece a usá-lo. aperte o Sair opção no ícone Menu. Clique em Entrar . Insira suas credenciais e clique em Entrar. Clique em Esqueceu a senha se sua senha estiver incorreta. Vá para a opção de senha e adicione uma nova. Depois de escolher uma senha, confirme-a. Preencha seu carrinho com os itens necessários e faça seu pedido após fazer login em sua conta.

Embrulhar

o erro ao verificar a mensagem da cesta foi encontrado pela maioria dos usuários do DoorDash. É irritante ter esse problema ao fazer um pedido de refeição, mas você pode corrigi-lo seguindo estas etapas.

Existem alguns erros comuns do DoorDash, como o erro de validação da cesta, que explicaremos neste artigo e como corrigi-los. Então, é assim que se resolve. Esperamos que você ache este artigo útil. Mas, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

