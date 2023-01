9 maneiras de corrigir Modern Warfare 2 SAE Killstreak não está funcionando ou congelando

Modern Warfare 2 é um jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela Infinity Ward. No jogo, os jogadores são necessários para completar a missão por meio da qual ganham recompensas e aumentam suas estatísticas. Há muitas coisas para o jogador explorar no jogo.

Os jogadores são necessários para completar as missões com a ajuda de equipamentos que estão disponíveis no jogo. O Sae é um dos equipamentos através do qual o killstreak é utilizado. Quando o Sae é acionado, o personagem pega o tablet e joga os explosivos nos inimigos.

Muitos jogadores agora estão relatando alguns problemas com o Sae. Sempre que o jogador está tirando o tablet, ele congela, e nenhum dos jogadores consegue usá-lo nos inimigos ou voltar ao jogo colocando o tablet novamente. Isso está causando sérios problemas para os jogadores.

Agora, eles estão procurando algum método de solução de problemas através do qual possam consertar o Modern Warfare 2 não está funcionando emitir. Neste guia, apresentamos algumas soluções para o problema, juntamente com o motivo pelo qual você está enfrentando o problema Modern Warfare 2 não está funcionando emitir.

Por que Modern Warfare 2 Sae não está funcionando?

Os jogadores estão confusos porque o Modern Warfare 2 não está funcionando. Devido a esse problema, os jogadores não conseguem jogar os explosivos nos inimigos. Junto com isso, o jogador também fica congelado e os inimigos podem matá-los facilmente. Os jogadores não são capazes de descobrir o motivo por trás disso. No entanto, estamos aqui para explicar por que os jogadores enfrentam esse problema. Abaixo listamos os motivos; certifique-se de verificá-los.

Você não está conectado com uma conexão de internet adequada devido a que os recursos não estão funcionando corretamente.

Há algum bug nos arquivos do jogo instalado.

Você não está usando a versão atualizada do jogo.

O software do sistema ou aplicativos de terceiros estão bloqueando algumas respostas.

Você não está usando a versão mais recente do sistema operacional.

Como corrigir Modern Warfare 2 Sae não está funcionando

Os jogadores estão procurando métodos pelos quais possam corrigir o problema Killstreak Freeze. Este é um bug muito frustrante e está arruinando toda a jogabilidade para os jogadores. No entanto, você pode corrigir esse problema facilmente implementando o método de correção que listaremos neste guia. Continue rolando para saber sobre todas as correções para resolver esse problema no jogo.

Correção 1: reinicie o jogo e o dispositivo

Se você estiver enfrentando o problema e o Sae não estiver funcionando corretamente no jogo, sugerimos que você reinicie o jogo e o dispositivo. Primeiro, sugerimos que você tente reiniciar o jogo. Quando você reiniciar o jogo, se houver algum bug ou problema menor, eles serão corrigidos facilmente, pois fecharemos o jogo e todos os processos em segundo plano. Depois de fazer isso, espere um pouco e reinicie o jogo.

Ainda assim, se você estiver enfrentando o problema, sugerimos que tente reiniciar o dispositivo. É porque às vezes existem arquivos que podem não estar funcionando corretamente e, devido a isso, os processos do jogo não funcionarão corretamente. Os jogadores podem corrigir esse problema facilmente reiniciando o dispositivo. Tente isso e verifique se o problema foi resolvido ou não.

Correção 2: verifique a conexão com a Internet

Muitos jogadores estão relatando problemas com o Sae não funcionando. Uma das razões pelas quais pode não funcionar corretamente pode ser sua conexão com a Internet. Se você não estiver conectado com uma conexão estável à Internet, é provável que todos os processos do jogo não funcionem corretamente e você enfrentará o problema.

Modern Warfare 2 exigirá uma conexão de internet altamente estável para que possa funcionar corretamente. Você pode verificar facilmente se a internet à qual você está conectado é estável ou não. Para verificar isso, você deve usar o verificador de velocidade da Internet. Siga as etapas abaixo para verificar a conexão com a Internet.

Abra qualquer navegador no seu dispositivo.

Depois disso, clique no resultado da pesquisa mais relevante.

Inicie o testador de velocidade da Internet e verifique a velocidade de download e upload da rede que você está usando.

Se a velocidade for superior a 50 Mbps, você está conectado com uma boa conexão de rede. Mas se não, você deve consertar seu roteador ou mudar a rede para rodar o jogo sem problemas.

Correção 3: Desativar o Firewall do Windows

O Firewall do Windows Defender bloqueia as respostas suspeitas recebidas no PC de aplicativos ou sites de terceiros. Também pode ser uma razão pela qual você está enfrentando esse problema. Mas não se preocupe; você pode corrigir isso rapidamente. Você só precisa desativar o Firewall do Windows para corrigir o Modern Warfare 2 não está funcionando emitir. Para desativar o Firewall, você precisará seguir as etapas listadas abaixo.

Abra o menu Iniciar pressionando a tecla Windows.

Tipo “ Firewall do Windows Defender ” na barra de pesquisa.

” na barra de pesquisa. Clique no resultado da pesquisa mais relevante.

Depois que a outra tela for carregada, você verá a opção “Desativar o Firewall do Windows”. Por favor, desligue-o para redes privadas e públicas.

Agora, no lado esquerdo da tela, você verá a opção de “ Ative ou desative o Firewall do Windows. “ Clique nisso.

Agora, no lado esquerdo da tela, você verá a opção de “ Clique nisso. Após isso, clique em Salvar e verifique se o Modern Warfare 2 não está funcionando problema foi resolvido ou não.

Correção 4: Desative o antivírus

O antivírus é outro software de aplicativo que atua como um bloqueador para impedir que atividades suspeitas sejam recebidas por meio de aplicativos de terceiros. Há chances de que seu antivírus tenha encontrado alguma atividade suspeita no servidor do jogo e agora o esteja impedindo de receber respostas diferentes, devido ao qual o Sae pode não estar funcionando.

Há chances de isso acontecer, por isso sugerimos que você desative o antivírus. Após a desativação, verifique se o problema foi resolvido ou não. Para fazer isso, siga as etapas fornecidas abaixo.

Abra o antivírus que está instalado no seu PC.

Depois disso, abra as configurações.

Desative o antivírus em suas configurações.

É isso; verifique se o problema foi resolvido.

Correção 5: verifique os requisitos

Quando você está tentando usar o killstreak, primeiro verifique se você cumpriu os requisitos. Para isso, você precisa ter pelo menos sete kills continuamente e depois disso, você deve ter 875 pontos sem ser morto. Se você cumpriu o requisito, poderá atingir a sequência de mortes.

Correção 6: Abra o Scorecard

Mesmo que você tenha cumprido os requisitos e enfrentado o problema, há chances de que a seqüência de mortes não esteja funcionando por causa do bug. Você pode corrigir isso facilmente seguindo as etapas listadas abaixo.

Quando você estiver enfrentando um problema, abra o scorecard.

Depois disso, abra o mapa.

Agora, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Se você não estiver usando a versão mais recente do Modern Warfare 2, provavelmente enfrentará o problema. Os desenvolvedores enviam as atualizações para corrigir os pequenos bugs devido aos quais os jogadores estão enfrentando problemas.

Para corrigir esses problemas, os desenvolvedores lançam a atualização. Além disso, como os usuários estão enfrentando o problema do Sae não funcionar, há chances de que os desenvolvedores possam estar trabalhando nisso e certamente lançarão a atualização em breve.

Para fazer isso, você terá que verificar a atualização do jogo. Siga as etapas abaixo para verificar a atualização do jogo.

Abra a loja de jogos da qual você instalou o jogo.

Agora vá para os jogos instalados.

Procure o jogo Modern Warfare 2.

Clique com o botão direito do mouse e selecione “ Verifique se há atualizações .”

.” Agora, se houver alguma atualização disponível, faça o download.

Depois de instalar a atualização, verifique se o problema foi resolvido.

Os jogadores estão relatando problemas com o jogo, mas há chances de que ele não funcione corretamente se você não estiver usando a versão mais recente do sistema operacional.

Sugerimos que você verifique se há uma atualização do Windows em seu PC para resolver esse problema. Você pode fazer isso facilmente seguindo as etapas abaixo mencionadas.

Abra o Menu Iniciar.

Vá para as configurações.

Clique em Windows Update no lado esquerdo da tela.

Agora, clique em verificar se há atualizações.

Se houver alguma atualização disponível, faça o download.

É isso; você terminou.

Mesmo após implementar as correções acima, sugerimos que entre em contato com o suporte do jogo caso o problema não seja resolvido. Para fazer isso, você precisará escrever um e-mail esclarecendo o problema que está enfrentando junto com as informações do sistema. Depois de enviar um e-mail sobre isso, o suporte ao cliente certamente apresentará uma solução para o problema.

Empacotando

Modern Warfare 2 é um jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela Infinity Wards. Os desenvolvedores se certificaram de fornecer aos jogadores todas as funções do jogo e torná-lo realista e otimizado para uso. Os jogadores também amam muito o jogo, por isso tem milhões de usuários ativos.

Alguns jogadores estavam relatando problemas relacionados ao jogo. Era parente de Sae. Sempre que os jogadores tentavam usar a sequência de mortes, eles ficavam presos no mesmo lugar. Devido a isso, os inimigos foram capazes de matá-los facilmente.

Eles estavam relatando Modern Warfare 2 não está funcionando emitir. Isso estava arruinando a jogabilidade dos jogadores e eles estavam muito frustrados por causa do bug. No entanto, você pode facilmente tentar corrigir o problema implementando as correções listadas acima. Portanto, tente as correções e verifique se o problema foi resolvido ou não.

GUIAS RELACIONADOS: