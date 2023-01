99Pay passa a permitir Pix pelo cartão de crédito; Veja como funciona!

O 99Pay anunciou uma novidade para seus clientes nesta quinta-feira (19). Agora, quem usa a carteira digital poderá parcelar o Pix em até 12 vezes pelo cartão de crédito. Dessa forma, os clientes possuem mais uma opção de pagamento, e os credores continuam recebendo o valor total à vista.

Apesar da novidade, no entanto, algumas plataformas concorrentes já ofereciam a opção de parcelar o Pix. A nova função do 99Pay está disponível para todos os clientes com contas ativas na plataforma.

O parcelamento do Pix poderá ser feito em até 12 vezes, e basta o usuário definir o valor e pagar a taxa de 3,99% sobre a operação, mais 3,99% para cada parcela em juros. Vale lembrar que a fintech não liberou a função para todo mundo ainda, pois a implementação do recurso está sendo feita gradualmente e estará completa até o fim do semestre.

Como parcelar o Pix pelo 99Pay

O 99Pay está seguindo os dados do Banco Central ao lançar o parcelamento pelo Pix. Segundo o BC, “mais de 106 milhões de pessoas já fizeram transações Pix desde o lançamento da tecnologia”. Sendo assim, confira a seguir o passo a passo de como parcelar o Pix pelo 99Pay.

Primeiro, abra o aplicativo 99Pay no celular (disponível para Android e iOS);

Na tela inicial, clique na opção “Pix”;

Em seguida, selecione a opção “Transferência Pix”;

Agora, digite a chave Pix que deseja fazer a transferência, assim como o valor total da operação;

Também é necessário selecionar o número de parcelas em que o Pix será dividido;

Por fim, selecione a opção “Pagar” e digite sua senha de quatro dígitos.

O 99Pay está seguindo uma tendência de seus concorrentes ao liberar essa função, sendo que o Pix parcelado precisava surgir na empresa.

Parcelamentos com taxas mais baixas

É importante ressaltar que, para realizar um Pix parcelado pelo cartão de crédito, as taxas de juros são bem altas. O Pix parcelado do 99Pay possui taxa alta para a operação, no entanto, não é muito diferente de suas empresas concorrentes.

Para o 99Pay, a taxa é de 3,99%, assim como o Mercado Pago e Nubank, que possuem a mesma taxa. A empresa que aparece com as menores taxas para fazer um Pix no crédito é a Recarga Pay, com 3,49%.

As duas empresas com as maiores taxas, e também com maior diferença entre seus concorrentes, são PicPay e Ame. Para o PicPay a taxa para o Pix parcelado no cartão de crédito é de 4,99%, e para a Ame 5,59%.

É possível perceber que a diferença entre as empresas é mínima, tirando o PicPay e Ame, porém todas as taxas podem ser consideradas altas. Mesmo assim, o parcelamento pode ser uma boa opção para quem está passando por um aperto, sempre mantendo as contas controladas.

Por fim, a taxação do Pix parcelado pelo 99Pay é apenas uma das várias que vem ocorrendo pela empresa recentemente. No fim de 2022, por exemplo, a empresa passou a taxar o pagamento de contas como água, luz, e telefonia com cartões de crédito em 3,99%.