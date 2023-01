A diversidade musical de Luiz Caldas em 60 anos de vida

Foto: Ulisses Dumas/Argo Imagens/Divulgação

Diversidade é uma palavra que pode descrever bem o sessentista Luiz Caldas, que apesar de receber o título de pai da Axé Music, pode muito bem ser considerado primo de outros estilos musicais que cerceiam a cultura mundial.

Em seus 60 anos de vida, sendo deles 50 de carreira, o artista circulou e deixou sua marca em outros ritmos, principalmente após a criação do projeto que prevê o lançamento de um disco a cada mês.

Do rock ao forró, axé ao reggae, Luiz Caldas é um pouquinho de cada gênero, o que faz o artista ser único. Pensando nisso, o iBahia listou alguns dos projetos e estilos musicais que o artista já teve canções. Prepare-se para se surpreender:

Rock ‘n Roll: em 2022, o pai da Axé Music se jogou no Rock ‘n Roll com um disco inédito e um estilo que não é comum se ver no trio elétrico, o rock. O artista deu ao público o seu 118º álbum ‘From Down to Dusk’, mostrando mais uma faceta de sua trajetória na música.

O projeto, que faz parte da série mensal de discos que vem sendo lançadas por Luiz desde 2013, trouxe uma versão mais pesada do artista, com faixas escritas em inglês e um estilo de rock pesado, com solos afiados de guitarra.

O cantor também transitou entre as baladas do rock nas canções ‘In All My Dreams’, ‘Johnny Boy’ e ‘To You My Kid’.

Forró: o gênero não é novidade para o artista. Ao longo da carreira, foram mais de três álbuns dedicados ao gênero. Nascido em Feira de Santana e criado em diversas cidades do interior baiano, o forró é algo que está na veia de Luiz Caldas, para além da Axé Music.

Os últimos trabalhos do cantor dedicados ao gênero foram ‘Remelexo Bom’, de 2021, indicado ao Grammy Latino de ‘Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa’ e ‘Queira Bem’, de 2022, dedicado à retomada do São João após dois anos de pandemia.

Bossa Nova: ainda no projeto de lançar um álbum a cada mês, o cantor passeou pela Bossa Nova em 2021, com um disco que deu ao público mais uma nova faceta do elétrico Luiz Caldas.

Diferente do que se está acostumado a ver no trio elétrico, em ‘Elos’, o ícone da música baiana se rende a um banquinho, um violão e à voz suave e mergulha no estilo que fez parte de sua construção como artista.

Samba: com o gênero, o pai da Axé Music conquistou uma indicação ao Grammy Latino de ‘Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa’ com ‘Sambadeiras’. O projeto, uma imersão de Luiz Caldas no Samba de Roda do Recôncavo Baiano, contou com dez músicas dedicadas aos artistas da região, em especial ao cantor, compositor, violinista e grande conhecedor da cultura popular da Bahia, Roberto Mendes, parceiro musical de Luiz há anos.

Nas letras, o cantor revisitou a alegria dos rituais festivos das sambadeiras.

Reggae: ao completar 50 anos de carreira, o artista lançou o disco ‘Pó de Estrelas’, o 104º álbum da série ininterrupta de lançamentos mensais que ele vem realizando desde 2013.

Com a participação de oito músicos baianos, o artista prezou pela proposta do reggae resistência, abordando nas oito canções temas como desigualdade social e o desrespeito ao próximo.

Público infantil: a criançada não ficou de fora do projeto de Luiz Caldas. Em 2019, o artista investiu em um CD dedicado ao público infantil e lançou ‘O Pirata e o Baú’. Com letras inspiradas no universo kids e músicas dançantes, álbum de 10 faixas reuniu diversos estilos em um só, como reggae, MPB, lambada, soul e country.

Country: a sonoridade internacional esteve presente com o projeto ‘Procurado’, álbum lançado em 2014 pelo artista. Em 2021, o artista repetiu a dose em ‘Nascente Azul’, 114º álbum do projeto de lançamentos mensais.

Todas as canções deste álbum foram compostas por Luiz, sendo três delas com parceiros. As músicas tiveram como inspiração as trilhas sonoras dos cavaleiros solitários do velho oeste americano.

Leia mais sobre Luiz Caldas 60 anos no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.