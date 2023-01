‘A galera abraçou de verdade’, comemora Renan Tenente sobre sucesso

Foto: Isla Carvalho/iBahia

Com mais de 30 mil seguidores no perfil do Instagram e milhares de visualizações no Youtube, Renan Tenente segue conquistando fãs após mudar de ritmo e se identificar com o pagode baiano.

O cantor é o convidado do programa “Atitude”, da Bahia FM, deste domingo (8), onde vai cantar sucessos como “Poc Poc”, além de falar sobre a vida pessoal e novidades da carreira.

Em entrevista ao iBahia, antes de ir para o palco do “Atitude”, o jovem cantor de 20 anos falou como é ser reconhecido para além do bairro de Cosme de Farias, sua comunidade.

“A sensação de ver alguém escutando seu som é gratificante, você vê que tá dando certo porque é, tipo assim, você pedir para colocar CONFIRA para tocar, um amigo seu pedido para tocar já é massa, mas do nada, sem ninguém pedir, você vê que tá dando certo é muito bom acertar, uma sensação boa”, comentou o cantor.

Durante o bate-papo, Renan Tenente ainda falou sobre o início da carreira e como aconteceu a mudança de gênero musical do rap para o pagode baiano, onde atualmente segue em ascendente.

“Comecei na época que rimava, comecei a frequentar algumas batalhas na comunidade de Cosme de Farias e aí depois eu parei de rimar, minha família começou a pegar no pé porque eu era muito novo, 14, 15 anos, aí eu parei e segui só fazendo música e na época eu precisava de um nome artístico e aí veio o tenente, não sei de onde mas veio”, iniciou.

“E aí ficou uma galera que me chamava de tenente e virou sobrenome, né? Aí eu falei ‘pegou’, então vai ser Renan Tenente. Eu já tinha vontade de cantar pagode, mas não tinha oportunidade. E aí um amigo, Rafael Vales, que colou comigo e aí foi junto comigo pra gravar a primeira música, gravamos a segunda, até que barulhou, né?”, continuou.

“Aí já começamos a trabalhar, a gente se juntou com JL e já começamos a organizar a banda. E aí foi trabalhando, mas no início foi correria porque para conseguir gravar a primeira música foi luta, mas a galera (de Cosme de Farias) abraçou de verdade”, finalizou o artista.

Sucesso gastronômico

Quem também participou do “Atitude” deste domingo (8), no quadro “Na Larica”, foi o empresário José Barreto, responsável pelo Barretos Burguer, no bairro da Boca do Rio.

Ao iBahia, ele contou como se deu início ao empreendimento. “Tudo começa há uns 20 a 25 anos atrás com o sangue de empreender, eu e a minha irmã Andresa Barreto, já que nossos pais sempre foram comerciantes, mas aí veio a pandemia, que foi desafiador para todos, né? E então tivemos que recriar com a sugestão do delivery”, iniciou.

“E aí acabou que a gente utilizou a lanchonete como uma das opções de delivery. Aí você passou o período todo da pandemia, quando foi em 2021, nós gostamos, sentindo aquele desejo de empreender e aí começamos a desenvolver o nosso projeto sozinhos”, completou.

Sobre o Barretos Burguer, José falou sobre os diferenciais do estabelecimento. “É obrigação de qualquer negócio oferecer uma experiência bacana e a gente brinca muito com os nossos hambúrgueres e as características da gente, como somos soteropolitanos, filhos de sergipanos e minha companheira é natalense, a gente criou algo mais nordestino”, explicou.

“Da nossa embalagem até o nosso criativo do cardápio, pega muito esse negócio do Nordeste e os nossos hambúrgueres tem essa característica de gírias, né? Temos o ‘Aí Dentro’, ‘Cabra da Peste’, ‘Barril Dobrado’, ‘Ó Paí Ó’, esse são os nossos produtos”, completou.

