‘A gente se tornou mais próximo’

Durante os quatro anos e meio em que morou nos Estados Unidos, o cantor Tomate desenvolveu uma relação ainda mais especial com o amigo Saulo.

Os cantores, que já estiveram juntos no trio Triângulo com Levi Lima, compartilharam a vivência de estarem morando longe do Brasil para criar um vínculo que foi além da música.

Porém, apesar de estar acima da música dos dois, a amizade entre Saulo e Tomate rendeu um projeto despretensioso de 15 canções ao longo de 15 dias, como contou em entrevista para o iBahia.

“Saulo é um cara muito cultural e regional, ele tá muito ligado nisso e é essa faz parte dele da raiz que ele me trouxe. Ele parece que me fez aquele contato do [filme] ET, sabe? Do dedinho, e aí veio tudo de uma vez”, iniciou o cantor.

E foi nessa reconexão cultural com a música, por meio de Saulo, que os dois artistas iniciaram um acordo para a criação de novas músicas de uma forma diferenciada.

“Um dia ele me ligou e ele falava assim, ‘eu tô precisando muito conversar e tal’, ele tava no momento dele, sabe? E aí a gente começou a conversar e rolou muita coisa em comum. Éramos muito próximos e a gente e se tornou muito mais próximo assim, até fizemos um acordo”, contou Tomate.

“Ag ente combinou de se ligar de manhã e fazer uma música por dia durante 15 dias e nós fizemos 15 músicas. E aí nessas músicas que a gente fez não ficamos forçando, tipo ‘vamos fazer um disco, vamos fazer isso’, não, a gente queria fazer música, independente se a gente gravasse ou não, a gente só queria ter contato com música, se divertir e dar risada com o outro”, completou.

Sol na cabeça

Uma das músicas que saiu desse projeto de 15 dias entre os amigos foi “Sol na Cabeça”, lançada no segundo dia de 2023 nos serviços de streaming, mas sem a pressão de um lançamento estratégico.

“A gente já tava meio entrosado e tal e aí veio a ideia de fazer uma música que tivesse dança, mas nós somos dois baianos que não somos muito bons de dança, nós temos swing, mas na dança cada um tem sua particularidade [risos]”, iniciou Tomate.

“Aí a gente fez uma música que também resume o que a gente pensa da Bahia, que tem essa essa linguagem da Bahia, do sol na cabeça, só na cintura, calor e energia e essa música para mim vai ser um uma bala para o Carnaval”, continuou o cantor sobre “Sol na Cabeça”.

“Foi um presente. A Gente lançou só jogando nas plataformas, mas não fizemos ainda um lançamento propriamente dito, não gravamos nada ainda para soltar, foi tudo muito espontâneo. A gente gosta de sentir a coisa indo sem nenhum movimento de força, as coisas vão surgindo e eu tô muito feliz”, finalizou.

