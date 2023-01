A Home Depot aceita o Apple Pay no guia de 2023

A Home Depot é uma das principais opções para quem procura comprar suprimentos e serviços para melhorias em sua casa. O uso de um cartão de crédito Home Depot permite que as pessoas façam melhorias em suas casas.

Você pode solicitar o cartão de crédito da Home Depot como pessoa física ou jurídica, como empreiteiro. Da mesma forma que outros cartões de loja, os cartões Home Depot podem ser usados ​​para fazer compras nas lojas Home Depot regularmente.

Mas, como sabemos, a Home Depot já tem parceria com o PayPal, e por isso os usuários estão preocupados com uma dúvida; Home Depot aceita Apple Pay? Portanto, caso você também queira encontrar a resposta para essas perguntas, não deixe de ler este guia até o final.

O Apple Pay não é aceito na Home Depot?

Como a Home Depot firmou um contrato de parceria com o PayPal, ela não aceita o Apple Pay. De acordo com o acordo, a empresa promove o PayPal em suas lojas ou em seu site, www.homedepot.com. Se a parceria da Home Depot com o PayPal for encerrada, é improvável que eles aceitem o Apple Pay.

Home Depot aceita Apple Pay?

Lamentamos informar que você não pode pagar com Apple Pay at Home Depot. No entanto, Visa, Mastercard e PayPal também são aceitos nesta loja. Além disso, cartões-presente da Home Depot, cheques e dinheiro são aceitos.

Pode ser possível encontrar outra loja que aceite o Apple Pay se você quiser usar o serviço. O Apple Pay é aceito por algumas lojas, incluindo Target, Walmart, etc.

Qual é a melhor maneira de pagar na Home Depot com seu iPhone?

Você pode fazer compras quando faz compras na Home Depot com seu iPhone. Para usar o PayPal em seu telefone, você deve primeiro baixar o aplicativo. Seu iPhone pode ser usado para fazer pagamentos Home Depot usando estas etapas:

No seu iPhone, abra o PayPal aplicativo. Selecione Digitalizar/Pagar do menu. Clique em Pagar . Em seguida, clique no Próximo botão. Na lista de métodos de pagamento do PayPal, escolha o que você preferir. Para finalizar o pagamento, clique Salve e continue .

Para pagamentos sem toque, siga estas etapas:

Para fazer o check-out, dirija-se ao balcão. Você precisará fazer login na sua conta do PayPal depois de abrir o aplicativo do PayPal. Clique em Digitalizar/Pagar . Clique Varredura . No caixa, escaneie o Código QR da Home Depot . Efetue o pagamento inserindo o valor. Para concluir a transação, clique em Pague agora .

Algumas perguntas frequentes— FAQs

O Apple Pay chegará à Home Depot em breve?

Como a Home Depot fez parceria com o PayPal, é improvável que o Apple Pay seja aceito lá em um futuro próximo. É possível, no entanto, que isso mude no futuro.

Posso pagar na Home Depot com outros métodos?

Além de pagamentos sem contato e dinheiro vivo, a Home Depot também oferece uma variedade de opções de pagamento físico.

#1. Cartões de crédito/débito

Nas lojas In-Home Depot, seu cartão de crédito/débito também pode ser usado para fazer um pagamento. MasterCard, Visa, American Express e Discover são aceitos. Além disso, existe a opção de um cartão de dinheiro do PayPal.

Com ele, você pode sacar dinheiro da sua conta do PayPal. Usando um cartão de crédito Home Depot, você também pode aproveitar várias vantagens e promoções especiais.Esses cartões não podem ser usados ​​em nenhum outro lugar, exceto para compras feitas por meio do aplicativo Home Depot.

#2. Verificar

A Home Depot aceita cheques de pessoas físicas ou jurídicas como opção de pagamento físico. Você deve, no entanto, apresentar uma identidade com foto autêntica para verificação.

Qual é o processo para usar o PayPal na Home Depot?

Aqui estão algumas coisas que você precisa saber se estiver pensando em usar o PayPal na Home Depot. Para começar, você deve ter uma conta na Home Depot. Visite o site da Home Depot para criar um, caso ainda não o tenha.

Usar o PayPal como método de pagamento é fácil depois de criar uma conta. Depois que as informações da sua conta do PayPal forem inseridas, você poderá prosseguir para a próxima etapa. Você ainda pode usar o PayPal sem uma conta Home Depot se não tiver uma, mas deve inserir manualmente as informações do cartão.

Você precisa de uma conta do PayPal se não tiver uma?

Dinheiro, cartão de débito ou crédito será o único método de pagamento se você não tiver uma conta do PayPal. Além de cartões de débito e crédito, a Home Depot aceita cartões-presente bancários, Visa, Mastercard e American Express.

Além disso, a Home Depot tem suas próprias opções de cartão de crédito, o que significa que você pode usar seu cartão de crédito Home Depot em sua loja, além dos métodos tradicionais de pagamento!

Apesar de a Home Depot não aceitar o Apple Pay como método de pagamento, os clientes ainda podem pagar sem contato, mesmo que não aceitem o Apple Pay como método de pagamento. A Home Depot aceita pagamentos sem contato por meio do aplicativo móvel do PayPal.

Inicialmente, você não podia pagar com seu telefone na Home Depot. No entanto, eles se tornaram o primeiro varejista do PayPal a oferecer pagamentos móveis em 2017. Você deve usar a carteira digital do PayPal para comprar algo em qualquer uma de suas lojas. Para fazer um pagamento sem contato na Home Depot, siga estas etapas:

Usando seu dispositivo móvel, abra o PayPal aplicativo. Certifique-se de que você está logado. Então clique Na loja . Tente pesquisar por Home Depot . Para concluir sua compra, siga as instruções na tela.

Existe uma alternativa ao Home Depot que aceite o Apple Pay?

O Apple Pay é aceito em muitas lojas dos Estados Unidos, desde ferragens até mercearias, hotéis e restaurantes. Estas são algumas das alternativas do Apple Pay ao Home Depot:

Costco

Meijer

Ace Hardware

Banho de cama e além

Melhor compra

Alvo

Home Depot: quando isso vai mudar?

Não há indicação de que a Home Depot aceitará pagamentos do Apple Pay no futuro, e é incerto se eles aceitarão. Enquanto isso, você pode pagar com dinheiro, cartões de crédito/débito, cheques e PayPal. No entanto, usar o aplicativo ou site da Home Depot é a melhor opção se você optar por uma opção de pagamento sem contato.

Isso significa que você pode solicitar produtos da Home Depot e entregá-los em sua casa enquanto estiver sentado em casa. Se desejar pagar compras na loja usando a carteira digital do PayPal ou os códigos QR, você pode fazê-lo usando a carteira digital ou os códigos QR do PayPal.

Conclusão

Então, isso é tudo o que temos para você sobre Home Depot Take Apple Pay? Esperamos que você encontre as respostas que precisa saber sobre a Home Depot. Mas, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

