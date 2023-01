A MÁ NOTÍCIA para quem recebe o BOLSA FAMÍLIA surpreende a todos

O Governo Federal deve começar os pagamentos do Bolsa Família em pouco menos de uma semana. Contudo, quem estava esperando pelo adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos idade, vai ter que esperar mais. Não há previsão de depósito deste bônus para este mês de janeiro, segundo as informações oficiais.

Em entrevista na última semana, o Ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT) confirmou a informação. Segundo ele, o adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade só deve sair do papel depois da realização do pente-fino nas contas do Cadúnico.

O objetivo desta análise é saber quem são as pessoas que realmente podem receber o dinheiro do Bolsa Família, e quem precisa ser excluído. A avaliação do novo governo é de que o adicional de R$ 150 só será eficiente se for pago para os cidadãos que realmente precisam receber o saldo do programa social.

Dias não cravou uma data para o início dos pagamentos do adicional, mas frisou que é possível que o pente-fino dure, no mínimo, 90 dias. Assim, é possível afirmar que o bônus de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade só será concretizado daqui a três meses, em uma projeção mais otimista.

Vale lembrar que este adicional já está oficialmente confirmado; isto é, o Governo Federal já tem o dinheiro suficiente em caixa para liberar este pagamento para os usuários. Contudo, o Ministério optou por reter estes ganhos para evitar que os depósitos cheguem nas mãos de possíveis fraudadores.

As supostas fraudes

O novo Governo Federal se baseia em relatórios do Tribunal de Contas da União (TCU) para suspeitar dos cadastros do Auxílio Brasil. Existe a ideia de que parte dos usuários entraram no programa de forma fraudulenta.

Note que a liberação do Auxílio Brasil do Governo Federal não fazia nenhum tipo de distinção nos pagamentos. Assim, uma família com vários integrantes recebia R$ 600. Já um cidadão que morava sozinho recebia R$ 600 também.

A suspeita do novo governo é de que parte destas famílias podem ter se desmembrado propositalmente, apenas com o objetivo de conseguir receber os R$ 600, prática considerada ilegal pelas regras do programa.

Como fica o Bolsa Família em janeiro

Mesmo sem o adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade, as liberações do Auxílio Brasil seguem acontecendo normalmente. Com o nome de Bolsa Família, o programa deve retornar no próximo dia 18 de janeiro.

Neste primeiro momento, o desenho do programa será basicamente o mesmo que foi visto no antigo Auxílio Brasil. Assim, todos os usuários deverão receber o patamar mínimo de R$ 600 por família.

Veja o calendário:

Usuários com NIS final 1: 18 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de janeiro (terça-feira).