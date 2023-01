É importante conceituar a poupança como parte de um processo resolutivo e planejado na sua rotina, por isso, pode ser viável realizar um planejamento financeiro gradativo e resolutivo.

A poupança pode ser parte de um fluxo financeiro resolutivo na sua rotina

Considere analisar a sua rotina e verificar quais são os pontos que requerem melhorias. Dessa forma, poderá viabilizar uma poupança organicamente, elevando sua chance de sucesso em longo prazo. Esse processo pode ocorrer de forma simplificada, basta considerar quais melhorias podem ser realizadas na sua rotina, considerando hábitos de compra e consumo.

Faça trocas econômicas e poupe todos os valores economizados

Por exemplo, é possível trocar a sua conta bancária tradicional por uma opção digital, bem como pode realizar esse estilo de troca no que tange ao seu cartão de crédito, já que há diversas opções de cartão de crédito sem tarifas disponíveis no mercado.

Certamente, serão trocas irrisórias em valores monetários, contudo, elas são muito importantes para que reforce hábitos positivos e sustentáveis, por isso, é importante poupar todos os valores.

Refaça o seu processo de forma periódica

Com o passar do tempo, é viável que refaça o seu processo e defina metas elevadas para a sua poupança, bem como é possível considerar outras possibilidades dentro do mercado de investimentos, de modo que a poupança não seja o seu único objetivo, já que ela pode ser um conceito.

Analise outras possibilidades de renda fixa

O mercado oferece muitas opções de renda fixa que podem ser estudadas de forma planejada, como o tesouro direto e o certificado de depósito bancário, por exemplo. O mais importante é que entenda a necessidade de questionar seus hábitos de consumo atualmente. Assim poderá criar um caminho saudável para direcionar o seu fluxo financeiro pessoal.

Não abdique de controlar suas finanças pessoais

A flexibilidade no processo financeiro é uma forma de não abdicar dessa necessidade. Já que ao deixar de controlar suas finanças, estará deixando de controlar fatos que já ocorrem na sua rotina. Por isso, é muito importante que seja flexível com o seu processo para que a poupança seja um conceito na sua rotina e não um fator de autocobrança excessiva,.

Já que ao se cobrar excessivamente durante o planejamento financeiro, a tendência é que abandone todo o seu processo. Portanto, faça pequenos e ajustes de forma resolutiva e torne a poupança parte de um fluxo positivo, ainda que o seu processo ocorra de maneira não linear.