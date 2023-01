A Surpresa do Nubank que impressionou muita gente no Brasil

É possível utilizar o Pix no crédito através do limite do seu cartão de crédito para pagamentos via Pix, sendo pessoa física ou jurídica, de acordo com informações oficiais do Nubank.

Dessa forma, o pagamento por Pix ocorre no mesmo momento da transação, mas o cliente pode pagar esse valor posteriormente.

Pix parcelado

De acordo com informações do Nubank, ao utilizar o Pix no cartão de crédito, o cliente pode optar por realizar o pagamento à vista e receber a cobrança na fatura atual, ou parcelar o Pix em até 12 vezes no crédito do cartão.

Além disso, é válido ressaltar que ao realizar o Pix no crédito é possível simular as taxas e conferi-las, antes de confirmar a transação.O Pix no crédito é uma função para os clientes do Nubank. Por isso, a fintech explica que caso não visualize essa possibilidade no seu aplicativo, deve aguardar até que o Pix no crédito fique disponível para o seu perfil.

Opção em situações específicas

O Pix no crédito pode ser utilizado em algumas situações emergenciais. Por exemplo, caso precise comprar algo urgentemente em um estabelecimento ou pagar por um serviço que só receba o pagamento à vista.

É importante ressaltar que ao utilizar o Pix no crédito, o cliente está utilizando o limite do cartão de crédito. Sendo assim, é necessário organizar suas finanças para que não crie um processo de endividamento.

IOF e juros

O Nubank explica que quando o cliente utiliza o Pix no crédito é cobrado o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e juros, por isso, é importante ter atenção a esses valores antes de efetuar a transferência.

Além disso, o Pix no crédito pode ser viável para situações nas quais o estabelecimento não disponibilize maquininha de cartão de crédito, por exemplo.O Pix no crédito também pode ser viável para uma situação em que uma conta de consumo foi esquecida dentro do seu planejamento, e você não possui saldo na conta digital do Nubank.

Utilize a opção de Pix no cartão de crédito de forma planejada

Sendo assim, é possível realizar o pagamento dessa conta em dia através da opção Pix no crédito, já que nem todas as empresas recebem o pagamento de contas através do cartão de crédito.

Portanto, a função do Nubank, Pix no crédito pode ser viável para que o cliente consiga lidar com situações emergenciais, contudo, ela não deve ser conceituada como uma prática, sob o risco de endividamento, considerando os juros cobrados pela transação.

Fonte: Notícias Concursos