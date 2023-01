A VERDADE sobre os bancos: qual tem mais reclamações de clientes?

Quando um consumidor tem dúvidas sobre determinados bancos, o site do Reclame Aqui é muitas vezes o ponto de partida para conhecer a credibilidade. Pensando nisso, mostraremos neste domingo (15) quais são as instituições financeiras com mais reclamações.

Reclame Aqui é uma plataforma que faz parte da internet brasileira há 20 anos. É uma empresa privada e voltada exclusivamente para fazer um intermédio entre consumidores e as empresas contratadas. Como o Notícias Concursos mostrará, no RA, é possível realizar formalmente uma reclamação e deixá-la em estado público para que outros consumidores também possam consultar. Além disso, a reputação no site é fundamental para a credibilidade de uma empresa ou de um banco.

Afinal, quais são os bancos com mais reclamações no Reclame Aqui? E como os clientes os avaliam?

Também é necessário destacar que o número de reclamações não determinada se uma empresa ou banco é, ou não, confiável. Significa, acima de tudo, que o público é grande. A opinião do consumidor após a reclamação feita é o que mais conta.

C6 Bank

Banco digital em evidência no Brasil, o C6 recebeu um total de 36.763 reclamações somente nos últimos seis meses. É o recorde absoluto entre os bancos brasileiros nesse período. A reputação é de 6,7 no Reclame Aqui. 87,9% das reclamações foram respondidas e o índice de solução é de 73,9%.

Banco Santander

Já um dos maiores bancos tradicionais privados do país, o Santander recebeu 32.922 reclamações e respondeu quase todas: 99,1%. Quanto à opinião dos clientes, 67,6% afirmam que o problema foi resolvido e a nota média dada pelo atendimento é 5,42. A reputação no site é de 6,7.

Banco Bradesco

Mais um gigante do sistema bancário brasileiro, o Bradesco respondeu 96,9% das 22.341 reclamações que recebeu no Reclame Aqui em 180 dias. O banco tem 76,7% de índice de solução dos problemas e nota média de 6,46. Sua reputação no site é 7,5.

Banco Inter

Por sua vez, um dos maiores destaques em termos conta digital, o Inter recebeu 17.211 reclamações nos últimos seis meses e respondeu 98,4% delas. 79,9% dos clientes afirmam que o problema apresentado foi devidamente solucionado e a nota média é de 6,98. Sua reputação geral no RA é de 7,9,

Nubank

Maior banco digital do Brasil, o Nubank confirma o atendimento que promete ao responder 99,7% das 16.977 reclamações recebidas em seis meses. 79,9% dos clientes afirmam que houve solução para o problema apresentado e a nota média é de 6,84. Sobre a reputação, também é de 7,9.