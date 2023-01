Abadás do Camaleão estão esgotados para o domingo de carnaval

Foto: Divulgação

Os abadás do bloco Camaleão para o domingo de Carnaval de Salvador estão esgotados. A notícia foi anuciada pelo grupo na manhã desta quarta-feira (18). O primeiro dia de desfile, puxado pelo cantor Bell Marques, foi o mais buscado pelos foliões.

Há ainda vagas para outros dois dias festa: segunda e terça. Com mais de 40 anos de história e tradição, o Bloco Camaleão foi fundado em 1979 e desde 1990 Bell Marques comanda o trio elétrico no circuito Barra – Ondina.

Os últimos abadás do bloco ainda estão disponíveis e podem ser comprados através do site da Central do Carnaval.

Bloco Cameleão – Carnaval de Salvador

Quando: Domingo | Segunda | Terça

Atração: Bell Marques

Vendas: Central do Carnaval

