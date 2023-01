ACAFE divulga calendários dos próximos vestibulares

A Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE) divulgou as principais datas dos seus dois próximos processos seletivos: o Vestibular de Inverno 2023/2 e o Vestibular de Verão 2024.

De acordo com a instituição, as inscrições para o Vestibular de Inverno 2023/2 serão recebidas no período de 3 de abril a 2 de maio.

A ACAFE deve divulgar os locais de prova a partir de 25 de maio. Já a aplicação das provas do Vestibular de Inverno 2023/2 está marcada para o dia 4 de junho. O cronograma indica ainda que a divulgação do resultado está previsto para ser feita até o dia 27 seguinte.

O período de inscrição para o Vestibular de Verão 2024 será do dia 4 de setembro ao dia 2 de outubro deste ano. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito até 3 de outubro para confirmar o cadastro. A divulgação dos locais de prova está prevista para o dia 20 de outubro.

Ainda conforme o cronograma da ACAFE, as provas do Vestibular de Verão 2024 serão aplicadas no dia 12 de novembro, com divulgação do resultado até o dia 30 seguinte.

De acordo com a ACAFE, irão ofertar vagas nesses processos seletivos as instituições de ensino superior que fazem parte da Associação. São elas:

FURB – Universidade Regional de Blumenau;

UnC – Universidade do Contestado;

UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense;

UNIDAVI – Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí;

UNIFEBE – Centro Universitário de Brusque;

UNIPLAC – Universidade do Planalto Catarinense;

UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí;

UNIVILLE – Universidade da Região de Joinville;

UNOCHAPECÓ – Universidade Comunitária da Região de Chapecó;

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina.

Veja detalhes no site da ACAFE.

