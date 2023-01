Acal Home Centre CONTRATA no Nordeste; Envie seu currículo!

A Acal Home Center, rede de lojas que visa oferecer os melhores serviços e a melhor experiência de compra na área da construção, está atrás de novos funcionários para compor seu time. Dito isso, antes mesmo de falar mais sobre a marca que surgiu como uma pequena loja de tintas, veja quais são as oportunidades disponíveis:

Aprendiz – Fortaleza – CE – Aprendiz;

Arquiteto – Maracanaú – CE – Efetivo;

Auxiliar de Depósito (ROTA) – Fortaleza – CE – Efetivo;

Consultor de Vendas (Loja Caucaia) – Caucaia – CE – Efetivo;

Estágio de Psicologia – Fortaleza – CE – Efetivo;

Operador de Loja Júnior – Caucaia – CE – Efetivo;

Operador de Loja Pleno (Exclusivo PCD) – Fortaleza – CE – Efetivo.

Mais sobre a Acal Home Center e como se candidatar

Bom, agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Acal Home Center, vale destacar que, com 500 colaboradores que participam de constantes treinamentos e capacitações, a companhia também se destaca como uma das melhores empresas para se trabalhar segundo o importante Prêmio Great Place to Work – GPTW, por nove anos consecutivos, de 2012 a 2021.

Hoje em dia, conta com 6 lojas modernas e bem localizadas nas principais regiões de Fortaleza – Centro, Aldeota, Messejana, Parangaba, em Caucaia, na Região Metropolitana, e a mais recente loja inaugurada em dezembro de 2019, no coração da Aldeota.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!