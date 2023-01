acampamentos bolsonaristas são desmontados na Bahia

Foto: Alberto Maraux

Acampamentos bolsonaristas foram desmontados simultaneamente em três cidades baianas na tarde desta segunda-feira (9), segundo informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

As ações aconteceram em Salvador, Alagoinhas e Feira de Santana, que fica a cerca de 100 km da capital, e foram deflagradas após determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em Salvador, seis toldos, cadeiras, banheiros químicos e isopores, que davam suporte aos manifestantes, foram removidos do bairro da Mouraria, onde o equipamento estava montado em frente ao Quartel General da 6ª Região.

Vídeos mostram o processo de desmontagem das estruturas. No vídeo, os toldos são desarmados, com o apoio de policiais. Assista às imagens acima

Segundo a SSP-BA, guarnições do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Choque, do Bepe, do Águia e da 2a CIPM, coordenadas pelo Comando de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar, fizeram o processo de negociação.

As ações nas outras duas cidades do estado não foram detalhadas.

Mais cedo, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) já havia anunciado que os acampamentos seriam desmontados ainda nesta segunda-feira.

