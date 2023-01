Acampamentos serão desmontados nesta segunda, diz Jerônimo

Foto: Antônio Queirós/GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, afirmou que a ordem judicial que determina a desocupação de acampamentos em Salvador, Feira de Santana, Alagoinhas e Vitória da Conquista será cumprida ainda nesta segunda-feira (9).

“Nós estamos com uma missão, uma determinação judicial, uma ordem do ministro Alexandre (de Moraes) e temos que cumprir. Se a gente não cumpre, nós respondemos. Ainda hoje serão tomadas as decisões, na parte da tarde”, garantiu.

Reunião

Jerônio realizou na manhã desta segunda uma reunião com as pastas de Segurança, Justiça e outras áreas estratégicas da gestão para manter a atuação conjunta de monitoramento, acompanhamento e combate aos atos antidemocráticos registrados desde domingo (8) em Brasília.

Desde domingo (8), a segurança foi reforçada pela Polícia Militar em alguns prédios públicos na Bahia. Entre os locais monitorados está o Centro Administrativo, em Salvador, onde estão localizados secretarias e outros órgãos da administração pública estadual. O objetivo é evitar a destruição do patrimônio público.

Na madrugada desta segunda-feira (9), o governador Jerônimo enviou para Brasília uma tropa de 70 policiais militares para atuação no combate aos atos que atingiram os prédios do Palácio do Planalto, do STF e do Congresso Nacional, na Praça dos Três Poderes.

