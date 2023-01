Acusada de plágio por brasileira, série da Netflix ‘1899’ é cancelada

Foto: Reprodução/Netflix

Um mês após a estreia, a série “1899” foi cancelada pela Netflix. A notícia foi confirmada pelo criador da produção, Baran Bo Odar, por meio das redes sociais.

“Adoraríamos terminar essa jornada incrível com uma segunda ou terceira temporada, assim como fizemos com ‘Dark’. Mas às vezes as coisas não acontecem como planejamos”, inicia o comunicado.

“É a vida. Sabemos que isso desapontará milhões de fãs pelo mundo, mas queremos agradecê-los do fundo de nossos corações por fazerem parte dessa aventura. Amamos vocês. Nunca esqueceremos”, finaliza.

A trama do serviço de streaming causou polêmica nas redes sociais após ser acusada de plágio por uma quadrinista brasileira.

Mary Cagnin disse que a HQ “Black Silence”, publicada em 2016, teria sido copiada pela série, mas os criadores negaram a informação ao falar que “é uma ideia original e não é baseada em nenhum material”.

Leia mais sobre Séries no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.