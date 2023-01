A Adeste é uma empresa de origem Europeia, que se destaca pela ética e seu espírito criativo. A empresa iniciou suas operações há cerca de 70 anos e atualmente é líder no mercado de Food, Animal Nutrition e Health. Nesta data, a contratante anunciou oportunidades de emprego abertas em várias regiões do Brasil. Confira, a seguir.

Adeste tem novos EMPREGOS em todo o país; veja os cargos

A empresa está em constante evolução e atualmente possui 8 sites produtivos e um centro de distribuição presentes no Brasil, além de uma unidade de negócio no Paraguai. A companhia exporta produtos para cerca de 40 países e nasceu com o intuito de ajudar as pessoas a ter acesso a medicamentos e alimentos qualificados.

Para dar continuidade a sua trajetória, a Adeste está buscando novas pessoas para se tornar um colaborador. As vagas disponíveis requerem profissionais qualificados, que possuam espírito de liderança e atuem com muita responsabilidade. Confira.

Ajud. de Motorista – Santo André/SP;

Engen. de Projetos – Jaguapitã/PR;

Anls. de Controladoria Pleno – Santo André/SP;

Espec. em Inovação – Remoto e Santo André/SP;

Analista de Garantia da Qualidade Pleno – Jaguapitã/PR;

Espec. em Pesquisa e Desenvolv. – Santo André/SP;

Estagiário de Controle de Qualid. – Santo André/SP;

Auxiliar de Serviços Gerais – Araçatuba/SP;

Executivo de Contas Intern. Sênior – Remoto e São Paulo.

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas anunciadas, os interessados podem encaminhar um currículo através do site 123 empregos.

