adicional de R$ 150 poderá ser acumulado, diz site

O Governo Federal ainda não concluiu os estudos e as regras do adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade do programa Bolsa Família. Contudo, algumas informações já estão começando a vazar para veículos de imprensa nos últimos dias, e começam a repercutir nas redes sociais.

No final da última semana, uma matéria do Portal IG mostrou que a ideia do Governo Federal é permitir um acúmulo no adicional de R$ 150. Assim, famílias que tenham mais de um filho menor de seis anos de idade poderiam acumular o saldo mais uma vez, fazendo com que elas recebam R$ 300 a mais.

Entretanto, o jornal afirma que este acúmulo aconteceria com um limitador. Assim, as pessoas que têm dois filhos menores de seis anos poderiam receber R$ 300, já as famílias com três ou mais filhos nesta mesma faixa etária receberiam R$ 300 também. Na prática, o Governo Federal pagaria no máximo dois adicionais por família.

O Portal IG afirma que teve acesso ao edital de criação deste adicional, e confirma que este documento indica que a liberação deve começar em março. Esta informação já tinha sido adiantada pelo Ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT-PI).

Inicialmente, o plano do Governo Federal era pagar o adicional de R$ 150 já a partir deste mês de janeiro. Contudo, o Ministério optou por adiar esta liberação em 60 dias, até que os técnicos concluam o processo de pente-fino nas contas do Cadúnico, e os repasses do bônus aconteçam apenas para os cidadãos que estão regularizados.

Inscrição

Até aqui, não há nenhum tipo de previsão de inscrição para as pessoas que fazem parte do Bolsa Família e querem receber o adicional de R$ 150. O Governo Federal deverá analisar as informações do Cadúnico para saber quem poderá receber o saldo adicional.

De todo modo, o cidadão que quer entrar neste benefício precisa atentar para a situação do seu cadastro no Cadúnico. É importante manter os dados atualizados no sistema para evitar que exclusões aconteçam em breve.

Note também que é importante manter não apenas os seus dados atualizados, mas também os de todos os outros integrantes da casa. Desta forma, o Governo Federal vai conseguir entender qual é a real situação daquela família.

Bolsa Família em janeiro

Enquanto não há uma definição sobre o adicional de R$ 150, o Bolsa Família segue realizando os pagamentos de forma regular. Neste mês de janeiro, os usuários estão recebendo um patamar mínimo de R$ 600, independente da quantidade de crianças.

Trata-se de um sistema semelhante ao que se registrou no Auxílio Brasil até o final do ano passado. Abaixo, você pode conferir o calendário completo de pagamentos do programa para este mês de janeiro.

Usuários com NIS final 1: 18 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de janeiro (terça-feira).