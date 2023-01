Adolescente é apreendido suspeito de matar professor na Bahia

Foto: Reprodução

Um adolescente de 17 anos suspeito de matar um professor a facadas na cidade de Aporá, a 200 km de Salvador, foi apreendido na terça-feira (17).

De acordo com a Polícia Civil, o garoto teve mandado de internamento provisório por ato infracional análogo ao crime de homicídio cumprido durante ação policial no município.

A vítima é José Fábio Xavier Dantas, de 41 anos. O professor havia sido morto no dia 29 de dezembro do ano passado. O motivo do crime não foi detalhado.

O caso está sob investigação da delegacia da cidade. O adolescente está à disposição da Vara da Infância e Juventude.

