Adolescente morre em acidente de carro no sul da Bahia

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um adolescente de 13 anos morreu, na quarta-feira (25), em um acidente de carro no KM 110 da BR-418, na altura de Argolo, distrito de Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia. Segundo informações da Polícia Civil e do g1 bahia, Arthur Borges Coelho estava com o pai no momento do acidente.

O homem dirigia o veículo e perdeu o controle da direção após desviar de um buraco na rodovia. O carro rodou capotou. O jovem chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Informações iniciais indicam que uma mulher, que seria mãe da vítima, também estava no veículo e teve ferimentos no braço. Ela teria sido hospitalizada, no entanto, a polícia ainda não confirmou a informação. A família acidentada é natural do estado de Minas Gerais e passava pela Bahia durante uma viagem. O caso é investigado pela Delegacia de Nova Viçosa.

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.