Adolescente passa por cirurgia após inserir termômetro em partes íntimas

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um adolescente de 12 anos precisou passar por um procedimento cirúrgico, após inserir um termômetro no pênis. Segundo a revista científica Asian Journal of Sugery em 20 de dezembro de 2022. Os médicos afirmam que o paciente inseriu o objeto pela uretra, mas não conseguiu retirar sozinho.

Depois de horas com dor, ele foi encaminhado ao pronto-socorro. Exames de raio-X mostraram que o termômetro chegou à bexiga do menino. Para não atingir outros órgãos, foi realizada uma cirurgia, com pequenas incisões.

A operação foi bem-sucedida e sem sequelas para o paciente. Os autores do estudo atribuem a ação do adolescente à falta de educação sexual na China tanto nas escolas quanto dentro de casa, e à curiosidade sobre o órgão genital

Leia mais sobre Mundo no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.