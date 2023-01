Advogado é preso por tentativa de homicídio e racismo na Bahia

Foto: Tony Silva / Ascom-PC

Um advogado foi preso em flagrante após atirar contra dois idosos no município de Vera Cruz, Região Metropolitana de Salvador. O suspeito também cometeu ofensas racistas contra as vítimas. O caso aconteceu no domingo (22).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito foi em um condomínio da cidade. O titular da 24ª Delegacia Territorial (DT) de Vera Cruz, Leandro Mascarenhas, os crimes ocorreram por um motivo fútil. “Conforme apurado até o momento, o autor costuma se desentender com diversas pessoas, inclusive vizinhos”, explica ele.

O advogado teve a prisão convertida em preventiva e foi autuado por tentativa de homicídio, racismo, ameaça e desacato. Ainda de acordo com o delegado Leandro Mascarenhas, o suspeito já tinha passagens pela delegacia. “Ele tem figurado como autor em ocorrências de caráter criminal, além de alguns Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), motivados por lesões corporais, ameaças e danos”, disse ele.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.