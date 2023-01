AGU abre vagas de estágio

Já imaginou iniciar a sua carreira na Advocacia-Geral da União (AGU)? Esta pode ser a sua chance, já que a AGU anunciou a abertura de vagas estágio para o processo seletivo de 2023, destinadas a estudantes do ensino médio e superior.

São elegíveis estudantes do ensino superior matriculados nos cursos de Ciências Contábeis, Arquivologia, Arquitetura e Urbanismo, Economia, Direito (5º ao 8 Semestre), Administração, Engenharia da computação, Comunicação Organizacional, Ciências Políticas, Direito (1º ao 4 Semestre), Design Gráfico, Engenharia Cartográfica, Engenharia de Agrimensura, Ciências da Computação, Tecnologia em Análise / Desenvolvimento de Sistemas, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação, Informática, Gestão Pública, Engenharia Elétrica, Jornalismo, Engenharia Civil, Tecnologia em Sistemas para a Internet e Comunicação Social – Cinema informática, além de jovens que estejam cursando o ensino médio.

A seleção contempla, também, formados em Direito que queiram realizar o curso de Pós-graduação lato sensu “Funções Institucionais da Advocacia-Geral da União”, a distância, promovido pela Escola da Advocacia-Geral da União.

Os valores de bolsa-auxíliovariam de R$ 486,05 a R$ 694,36 para estagiários de ensino médio; R$ 787,98 a R$ 1.125,69 para candidatos do Ensino Superior, variando de acordo com a carga horária; e podem chegar a R$ 1.665,22 para estudantes de pós-graduação, com carga horária de 30 horas semanais.

Os selecionados também poderão contar com R$ 10 por dia estagiado, em caso de deslocamento para instalações da Advocacia-Geral da União. As vagas são para diversas cidades do Brasil, de acordo com a demanda e disponibilidade do órgão.

Como se candidatar

Os interessados nas vagas de pós-graduação deverão se inscrever pelo Portal CIEE e realizar a prova on-line. As posições de estágio para estudantes do ensino superior e médio estão disponíveis aqui.

Em caso de dúvidas, os estudantes poderão tirar dúvidas através do atendimento via Whatsapp do CIEE no número: (11) 3003-2433.