AGU pede prisão de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança

Foto: Elaine Menke/Câmara dos Deputados

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O pedido chega após as invasões aos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e sede do tribunal, em Brasília, neste domingo (8). Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver bolsonaristas depredando os locais.

Anderson Torres foi exonerado do cargo como Secretário de Segurança do DF pelo governador Ibaneis Rocha que anunciou a medida, tomada na tarde desde domingo, pelo perfil no Twitter.

“Determinei a exoneração do Secretário de Segurança DF, ao mesmo tempo em que coloquei todo o efetivo das forças de segurança nas ruas, com determinação de prender e punir os responsáveis. Também solicitei apoio do governo federal e coloco o GDF [governo do Distrito Federal] à disposição do mesmo”, escreveu o governador.

Segundo informações da Agência Brasil, Anderson Torres está em viagem aos Estados Unidos e adiantou o retorno para o Brasil por conta dos recentes ocorridos.

Por meio do Twitter, ele havia publicado, horas antes da exoneração, que tinha determinado “providências imediatas para o restabelecimento da ordem no centro de Brasília”.

Cenas lamentáveis agora na Esplanada dos Ministérios. Determinei ao setor de operações da SSPDF, providências imediatas para o restabelecimento da ordem no centro de Brasília. — Anderson Torres (@andersongtorres) January 8, 2023

Determinei a exoneração do Secretário de Segurança DF, ao mesmo tempo em que coloquei todo o efetivo das forças de segurança nas ruas, com determinação de prender e punir os responsáveis. Também solicitei apoio do governo federal e coloco o GDF à disposição do mesmo. — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) January 8, 2023

