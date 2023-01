ALERTA GERAL para quem precisa REGULARIZAR O CPF

Regularizar o CPF é um processo importante, que pode ser feito em diversas esferas (federal, estadual ou municipal). No entanto, é necessário estar atento aos golpes que circulam na Internet, especialmente no momento em que a regularização está em alta.

Muitos estão se beneficiando do momento de crise no país para propositalmente oferecer serviços falsos quanto a regularizar o CPF. Esses golpistas estão agindo por toda a web, por isso, é importante estar atento. Saiba mais com o Notícias Concursos na matéria desta terça-feira (31).

Como se proteger de cair nos golpes de regularizar o CPF

Para não cair nesses golpes, é preciso ficar atento a alguns detalhes quanto à regularização deste documento:

Nunca pague nada antecipadamente – Sempre que for preciso fazer o pagamento de algum serviço, verifique se a empresa é idônea e se o pagamento será feito somente após a realização do mesmo;

Verifique se o site é seguro – Antes de fornecer qualquer informação, verifique se o site é seguro (https://) e se possui um certificado de segurança;

Não clique em links de e-mails não solicitados – Muitos golpistas utilizam e-mails não solicitados para enviar links maliciosos. Ao receber um e-mail desse tipo, verifique se o remetente é confiável e se a mensagem concorda com o padrão da empresa;

Use antivírus e firewalls – Ao navegar na Internet, é importante utilizar um antivírus e um firewall. Ambos os programas ajudam a identificar e bloquear sites maliciosos;

Mantenha os dados pessoais atualizados – Sempre que houver alterações nos dados pessoais, atualize-os no site da Receita Federal.

É importante ficar atento aos sinais de golpes para não cair nas armadilhas dos estelionatários, especialmente quanto a regularizaro CPF. Por isso, é recomendável que o leitor verifique sempre as matérias da categoria de Finanças do site Notícias Concursos.