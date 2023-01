ALERTA geral para quem tem o aplicativo Caixa Tem

Ter acesso ao Caixa Tem é muito importante, inclusive para os cidadãos que recebem algum benefício social por meio do aplicativo. Na prática, o login é feito com o número do CPF (Cadastro da Pessoa Física) e com uma senha numérica de 6 (seis) dígitos.

Ter acesso ao Caixa Tem é muito importante, inclusive para os cidadãos que recebem algum benefício social por meio do aplicativo. Na prática, o login é feito com o número do CPF (Cadastro da Pessoa Física) e com uma senha numérica de 6 (seis) dígitos. Neste sentido, caso o beneficiário perca a senha, é possível iniciar um processo para a recuperação e consequentemente criar uma nova senha de acesso. O procedimento é similar ao dos demais bancos que possuem plataformas digitais. Abaixo, veja o passo a passo para recuperar a senha do aplicativo Caixa Tem. Como recuperar a senha do Caixa Tem? Acesse o aplicativo do Caixa Tem (Android | iOS); Clique na opção de “Recuperar Senha”; Informe o número do CPF no campo indicado; Marque a opção “Não sou um robô” e toque na opção de “Continuar”; As instruções para a recuperação da senha serão enviadas para o endereço de e-mail cadastrado; Acesse o seu e-mail e clique na opção de “Link para redefinir as credenciais”; Siga as instruções que serão solicitadas na tela e crie uma nova senha. Lembrando que a senha deve ser uma sequência numérica, com, pelo menos, 6 (seis) dígitos. Além disso, ela não pode ser igual ao número do CPF, ou possuir repetições, ou ainda ser a sua data de nascimento; Para prosseguir, toque em “Continuar” para validar o processo, e faça o login na plataforma com a sua nova senha. Quais são as funcionalidades do Caixa Tem Além dos benefícios, o Caixa Tem oferece os seguintes serviços: Depósito de benefícios sociais;

Consulta de saldo;

Consulta de extrato;

Espelho do Pis;

Recarga de cartão de transporte;

Empréstimos;

Contratação de cartão de crédito;

Pix;

Recarga de celular;

Pagamento na Lotérica sem cartão;

Cartão de débito virtual;

Saque sem cartão em Lotéricas;

Transferências bancárias;

Pagamento de contas de água e luz. Como se cadastrar no Caixa Tem? Para aqueles que ainda não têm uma conta poupança social digital, saibam que não é necessário ser cliente da Caixa. Confira abaixo como instalar e se cadastrar no aplicativo: Instale o aplicativo em seu celular; Em seguida, toque em "cadastre-se"; Informe os seus dados pessoais, como número do CPF, nome completo, número do telefone celular, data de nascimento, CEP e endereço de e-mail; Crie uma senha numérica de, no mínimo, seis dígitos – não pode ser igual ao seu CPF e nem ter repetições em sequência, como "123456". O sistema também não permite que você use a sua data de nascimento como senha; Feito isto, toque em "não sou um robô"; Agora, vá até a sua caixa de e-mail e procure por uma mensagem com o título "Login Caixa". Abra-o e clique no link para validar seu cadastro; Com isso, você será redirecionado à tela de menu do Caixa Tem; Para usar os serviços, volte ao aplicativo e toque na opção "liberar acesso"; Um chat automático aparecerá na tela de seu celular, toque na opção "toque aqui para realizar seu primeiro acesso"; Na sequência, será necessário validar o seu celular. A ação é necessária para evitar fraudes nos cadastros; Na tela seguinte, toque em "continuar"; Feito isto, clique em "receber código"; Um código será encaminhado por SMS. Desta forma, digita-o no campo solicitado do app; Agora nomeie o seu celular como quiser. Como atualizar o cadastro no Caixa Tem? Abra o aplicativo Caixa Tem; Faça login com CPF e senha; Vá em "Atualize seu cadastro" (esteja com seus documentos em mãos); Toque em "Entendi, vamos começar"; Na próxima tela, confirme seus dados (o app mostrará primeiro seu endereço; se estiver atualizado, clique em "Sim, está correto", se não vá em "Meu endereço mudou); Feito isto, informe se nasceu no Brasil ou não e clique em "Próximo"; Em seguida, toque em "Entendi, vamos lá" e informe sua fonte de renda, valor, há quanto tempo recebe, profissão e patrimônio; Ao finalizar, clique em "Próximo" e aperte em "Confirmar" caso os dados estejam corretos; Para validar o seu cadastro, toque em "Continuar" e escolha qual documento será enviado; Depois, clique em "Continuar" novamente e siga as instruções das próximas telas para envio das imagens. Pronto! Após atualizar o seu cadastro, o Caixa Tem irá desbloquear o acesso aos recursos da conta em até 48 horas.