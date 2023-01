Alerta GERAL para usuários sobre NOVO golpe do PIX

Nos últimos dias a Polícia Civil do estado de Minas Gerais divulgou um alerta para o golpe da “Tabela do PIX”, em que os criminosos criam um perfil falso nas redes sociais para induzir as vítimas a realizarem depósitos e transferências. Nesses casos, os golpistas afirmam que as vítimas podem receber até cinco vezes o valor “investido”.

“Os golpistas, além de ficarem com os valores, ainda conseguem obter vários dados pessoais, como nome completo, telefone e CPF. Assim, podem cometer outros crimes com os dados fornecidos”, informa a Polícia Civil de Minas Gerais.

Para evitar cair em golpes e fraudes virtuais, os cidadãos devem ficar atentos e desconfiar de quaisquer promoções que pareçam vantajosas demais. “O ganho fácil de valores é um atrativo para pessoas que buscam o que não existe e não recomenda nenhum depósito visando o lucro fácil. Existe, ainda, uma outra modalidade, chamado “GOLPE DO BUG DO PIX” ou “PIX em DOBRO”, em que os criminosos criam perfis e indicam que, em razão de erro no sistema PIX, a vítima é iludida a depositar valores usando determinada chave aleatória, e receberia imediatamente o dobro na sua conta. Algo que também não é verdadeiro, pois não existe esse erro no sistema PIX”, afirma a Polícia Civil.

Saiba o que fazer ao cair em um golpe

Os usuários do PIX que acabaram caindo em algum golpe na internet devem tomar algumas providências o mais rápido possível para evitar maiores prejuízos. Sendo assim, a primeira recomendação é registrar um Boletim de Ocorrência. Hoje, além da possibilidade de registrar o B.O presencialmente, os cidadãos também podem fazê-lo de forma totalmente remota pelo site da Polícia Civil.

Também é recomendado que todas as senhas sejam trocadas o mais rápido possível, seja de contas bancárias, redes sociais, e-mails e quaisquer outras contas ou aplicativos que os indivíduos considerem importantes. Isso deve ser feito, pois na maioria dos casos, os criminosos acabam conseguindo obter dados pessoais das vítimas ao hackear aparelhos.

Ao cair em um golpe, os amigos e familiares também devem ser avisados, já que em muitos casos os criminosos acabam se passando pela vítima para conseguir dinheiro de conhecidos. Por fim, é recomendado que os cidadãos fiquem atentos ao extrato bancário e ao notar alguma movimentação suspeita, a instituição bancária deve ser comunicada o mais rápido possível.

Mudanças no PIX em 2023

O PIX, sistema de pagamentos instantâneos criado e gerido pelo Banco Central do Brasil passou por algumas alterações no início deste ano. As mudanças têm relação com o limite de transações diário e a segurança do sistema.

Até o final do ano passado existia um valor-limite por transação, no entanto, desde o dia 2 de janeiro os usuários do PIX podem transferir todo o valor diário em uma única operação. Além disso, o limite de transferências entre pessoas jurídicas também foi retirado pelo Banco Central.

Por fim, o limite noturno do PIX também foi alterado pelo BC. O horário que limita as operações noturnas no sistema de pagamentos passou a ser às 22h e não mais às 20h. No site da autarquia é possível conferir as regras do sistema.