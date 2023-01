ALERTA IMPORTANTE para quem usa o PIX: você tem quer saber disso URGENTE

Uma nova modalidade de golpe envolvendo o PIX, sorteios em redes sociais e investimentos, foi identificada por alguns usuários da web há um tempo. Chamada por muitos de “golpe do robô do PIX”, essa prática atua no mercado de investimentos em criptomoedas e em comentários automáticos, principalmente no Instagram.

Diante do contexto econômico atual do país, muitos criminosos estão utilizando esse tipo de golpe do robô do PIX para oferecer uma “renda extra” aos usuários, prometendo ganhos elevados para quem participa da prática. Por isso, é preciso entender o funcionamento desse tipo de fraude e como os usuários podem se proteger. Saiba mais a respeito na matéria desta terça-feira (31) no Notícias Concursos.

Entenda o golpe do robô do PIX

O robô do PIX atua em duas frentes:

Investimentos em criptomoedas – As pessoas pagam para ter acesso a um robô que fica responsável por administrar os investimentos do cliente em criptomoedas;

Comentários automáticos – Nesse caso, o usuário contrata o serviço para que um sistema faça comentários automáticos para aumentar as suas chances de ser premiado em um sorteio do Instagram, por exemplo.

Boa parte desses robôs são falsos, exclusivamente para golpes, mas alguns deles realmente se propõe a fazer o que as propagandas anunciam. Nesses casos, os criminosos prometem valores de retorno muito altos para quem contrata o robô do Pix, chegando a até 10 vezes do valor investido.

Saiba como se proteger do golpe

Antes de contratar o robô do Pix, o cliente deve pesquisar, em buscadores e em redes sociais, todas as informações sobre o serviço prestado pela empresa. Se a oferta for uma fraude, existem boas chances de aparecer relatos de consumidores ou mesmo reportagens noticiando o golpe.

É interessante analisar quem tá embasando essa oferta, quem será o responsável por prover esse serviço de operação automática ou de credenciamento em sorteios. Veja se realmente é uma empresa que você poderá entrar em contato em caso de necessidade de suporte.

Outro ponto é o tipo de mensagem que está geralmente vinculada aos golpes do robô do Pix. Desconfie de qualquer procedimento ou de qualquer possibilidade muito boa, muito mirabolante. Quando o retorno é grande demais, normalmente se trata de golpe.

Além da perda de dinheiro, esse tipo de golpe também pode oferecer riscos aos dados das vítimas. Algumas fraudes são mais “elaboradas” e podem carregar softwares maliciosos, os malwares, que podem trazer outros problemas no futuro.

Assim, o conhecimento é a melhor prevenção nesse tipo de caso, já que não é possível bloquear a artimanha. Isso porque, no golpe do robô do PIX, os números 0800 e outros contatos são ferramentas legítimas de comunicação.