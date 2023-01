ALESC anuncia Concurso público com 29 vagas e salários de até R$11 mil

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC) anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o provimento de 29 vagas em cargos de nível superior.

As oportunidades são para os cargos de Analista Legislativo III – Médico do Trabalho (1); Consultor Legislativo – Administração (4); Consultor Legislativo – Contabilidade (3); e Consultor Legislativo – Economia (2); Consultor Legislativo – Direito (5); Analista Legislativo III (5); Analista Legislativo III – Analista de Sistema (8); e Analista Legislativo III – Engenheiro Civil (1).

O salário oferecido mensal será de R$ 11.660,45, mais R$ 2.014,86 correspondente ao auxílio-alimentação, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 16 de março de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora FGV. O valor da inscrição está fixo em R$ 180,00, com possibilidade de solicitar a isenção até 30 de janeiro de 2023, conforme edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 50 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; raciocínio lógico matemático; noções de informática; conhecimentos gerais sobre Santa Catarina; regimento interno da Alesc; e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 21 de maio de 2023, às 13h.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Analista Legislativo III: executar atividades determinadas pelas diretorias, coordenadorias e demais setores administrativos da Assembleia Legislativa; instruir e despachar os processos administrativos e acompanhar a tramitação das proposições legislativas; elaborar exposições de motivos, ofícios, certidões, relatórios e outros expedientes relativos aos processos administrativos e legislativos; coordenar os serviços de protocolo e encaminhamento de documentos; coordenar a autuação e organizar os processos administrativos e legislativos; entre outras atividades.

Analista Legislativo III/Analista de Sistema: desenvolver e manter o sistema de informação de processamento de dados; elaborar os projetos de sistema de programação; analisar a qualidade e a confiabilidade dos trabalhos desenvolvidos; avaliar os resultados de testes de programas; supervisionar e orientar os setores sobre os sistemas de informação.

Analista Legislativo III/Engenheiro: elaborar, assessorar, acompanhar e analisar projetos técnicos (estrutural, hidrossanitário, elétrico, e outros); especificar materiais e equipamentos, fornecendo seus quantitativos e orçamentos; administrar e fiscalizar a execução de obras ou serviços de engenharia; elaborar desenhos técnicos; instruir laudos periciais na sua área de atuação.

Analista Legislativo III/Médico: efetuar exames em pacientes para a realização de diagnósticos, prescrições e tratamentos clínicos, e fornecer atestados e laudos médicos; requisitar exames radiológicos, laboratoriais e outros complementares; encaminhar pacientes para assistência complementar e acompanhar a evolução do tratamento; executar atividades de educação sanitária e realizar inquéritos epidemiológicos; realizar estudos e auxiliar na implantação de projetos e programas de saúde no âmbito da Assembleia Legislativa; instruir laudos periciais na sua área de atuação.

Consultor Legislativo: auxiliar na elaboração de anteprojetos de lei adequando as proposições à técnica legislativa e à legislação em vigor; instruir processos, elaborar contratos, redigir certidões e ofícios e demais documentos de natureza jurídica; prestar assessoramento técnico ao Gabinete da Presidência, à Diretoria-Geral, às Diretorias, e às Coordenadorias; promover a revisão e adequação de proposições; efetuar a instrução de processos e informações econômico-financeiras; elaborar estudos técnico-científicos necessários à elaboração de normas; elaborar pareceres sobre questões jurídicas ou administrativas submetidas a seu exame; e fornecer subsídios técnicos e ou elaborar pareceres e notas técnicas, orientando sobre normas constitucionais, legais e regimentais ao processo legislativo.

EDITAL nº 01/2023

?