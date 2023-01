Alfa Rede de Ensino abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

A Alfa Rede de Ensino, presente no Sul do país, é uma escola responsável pela formação de cidadãos através do ensino de qualidade. Caso queira ajudar a instituição a superar os desafios, novas vagas de empregos foram anunciadas. Confira, a seguir.

Alfa Rede de Ensino abre vagas de empregos no país

A Alfa Rede de Ensino, responsável pela formação de cidadãos pelo ensino de qualidade, é uma escola com mais de 30 anos de experiência. Os profissionais são responsáveis por ajudar crianças, adolescentes e jovens a alcançar os seus objetivos.

Atualmente, a instituição é a maior aprovadora de Medicina de todo o Paraná. Com uma equipe de profissionais capacitada, novas oportunidades de empregos foram divulgadas. Confira, a seguir:

Aux. de Serviços Gerais – Cascavel / PR;

Inspetor (a) Escolar – Pato Branco / PR;

Inspetor (a) Escolar – Cascavel / PR;

Agente de Matrículas – Palhoça / SC;

Assistente de Gente e Gestão – Florianópolis / SC;

Assistente de Coordenação Pedagógica – Florianópolis / SC;

Assistente de Serviços Gerais – Jaraguá do Sul;

Auxiliar de Serviços Gerais – Francisco Beltrão;

Auxiliar de Serviços Gerais – Blumenau / SC;

Assistente de Gente e Gestão – Florianópolis / SC.

Veja também: Decathlon abre vagas de emprego em diversas regiões do país

Como se candidatar

A Alfa Rede de Ensino, há mais de 30 anos no Brasil, é responsável pela formação de cidadãos através da educação de qualidade.

Para continuar ajudando crianças, adolescentes e jovens a se formar, a rede abriu novos processos seletivos.

Os cargos são para auxiliar de serviços gerais, inspetor escolar, assistente de gente e gestão e mais. Acesse o site 123empregos e encontre mais informações.

Mantenha-se atualizado diariamente com o Notícias Concursos e saiba mais sobre os empregos divulgados por grandes empresas brasileiras.