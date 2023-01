Alianzo expande atuação e oferece 40 vagas de emprego pelo Brasil

A Alianzo, empresa especializada em auditoria e soluções de negócios, começa 2023 abrindo vagas pelo Brasil. Além de vagas na grande Goiânia, onde a empresa possui uma das sedes, também foram anunciadas vagas para Tocantins e Minas Gerais regiões onde a Alianzo inicia novos projetos.

Alianzo é sinônimo de alta performance e desenvolvimento contínuo

A companhia está à procura de novos talentos que estejam interessadas em aprender e se desenvolver de forma contínua e levar a carreira a um novo patamar através da alta performance. Para aqueles que buscam uma empresa que oferece incentivos, reconhecimento e oportunidades de crescimento profissional este é o lugar ideal para se candidatar.

Áreas de atuação

As vagas anunciadas estão disponíveis para profissionais das áreas de administração, auditoria, analista fiscal e contábil, supervisor fiscal, consultoria de negócios, consultoria tributária, advocacia societária, dentre outras.

Os processos seletivos da Alianzo são certificados pela plataforma Gupy com o selo “empresa que dá feedback” e investe em processos mais humanos e personalizados.

Confira na íntegra todas as vagas disponíveis:

Assistente Administrativo;

Trainee de Auditoria;

Assistente Contábil;

Trainee Fiscal;

Assistente Fiscal;

Supervisor Fiscal;

Analista Fiscal;

Supervisor Departamento de Pessoal;

Analista Contábil;

Auxiliar de Escrita Fiscal;

Auxiliar de Escrita Fiscal – Tocantins;

Assistente Contábil – Araguari/MG;

Supervisor Fiscal – Araguari/MG;

Analista Fiscal – Araguari/MG;

Trainee de Consultoria;

Trainee de Consultoria Contábil;

Advogado(a) Societário;

Consultor Tributário;

Consultor Tributário Sênior;

Assistente de Consultoria Tributária.

Como se candidatar

Os interessados podem se inscrever através da página de carreiras da empresa ou diretamente no 123empregos. Clique no link e confira as informações para cadastro e candidaturas.

