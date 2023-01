Alimentos antiinflamatórios: conheça os melhores!

Os alimentos antiinflamatórios são capazes de proteger a saúde do nosso organismo, combatendo substâncias como as prostaglandinas. Esse tipo de substância, quando em excesso, pode prejudicar a saúde do coração e até mesmo auxiliar no desenvolvimento de cânceres. Por isso, incluir no cardápio alimentos que tenham ação antiinflamatória pode ser uma das formas de elevar o bem-estar e reduzir a proliferação de substâncias nocivas para o corpo.

Neste texto, selecionamos algumas opções de alimentos que têm essa função de desinflamar o organismo para que você possa conhecê-los e, assim, incluí-los na rotina. Acompanhe.

Conheça os melhores alimentos antiinflamatórios

Os alimentos antiinflamatórios são diversos, o que quer dizer que há opção para todos os tipos de paladares. Ao mesmo tempo, é importante termos a consciência de que o excesso desses alimentos também deve ser evitado, afinal, não é porque eles possuem componentes e substâncias saudáveis que devem ser consumidos em excesso.

Outro ponto que devemos destacar, antes de você incluir esses alimentos na dieta, é que cada organismo é único, portanto, apenas um nutricionista poderá prescrever a quantidade exata de cada alimento que você deve incluir na sua dieta.

Esclarecido tudo isso, vemos agora quais são alguns dos alimentos com efeito antiinflamatório:

1. Frutas cítricas

As frutas cítricas, como laranja e limão possuem vitaminas B e C, além de conterem minerais importantes, como por exemplo, potássio, magnésio, fósforo e cobre. Outro benefício é que as frutas cítricas também têm flavonoides e carotenóides, que são excelentes para a saúde do nosso organismo de forma geral. Todos esses compostos contribuem para uma “limpeza” em nosso organismo, agindo como um antiinflamatório para as nossas células e fortalecendo o nosso sistema imunológico de maneira geral.

Isso tudo sem contar o fato de que são saborosas e super versáteis, não é mesmo? Já que podem ser incluídas em sucos, águas saborizadas, bolos, tortas, sobremesas, saladas, enfim!

2. Peixes com ômega-3

Peixes como sardinha e atum possuem uma fonte significativa de ômega-3, que nada mais é do que um tipo de “gordura boa” que devemos ingerir para manter a saúde do organismo em dia. Inclusive, essa gordura também auxilia na saúde do cérebro, sendo ideal para que possamos proteger nossos neurônios. Além disso, o ômega-3 também é capaz de reduzir a inflamação no nosso organismo, protegendo a nossa saúde contra o desgaste das células comumente causado pelas inflamações.

3. Abacate

Além de ser rico em vitaminas, o abacate também possui uma série de substâncias antiinflamatórias como carotenóides, tocoferóis. Essas substâncias agem na redução da produção de substâncias inflamatórias em nosso organismo, sendo uma excelente fruta para quem busca proteger a saúde do coração e prevenir o desenvolvimento de diabetes.

4. Chocolate amargo

O delicioso chocolate amargo também é um dos alimentos antiinflamatórios que podemos incluir no cardápio, desde que não haja nenhuma restrição alimentar relacionada a ele, claro.

O chocolate amargo possui componentes antiinflamatórios que agem protegendo e “limpando” o nosso organismo, ao mesmo tempo em que aumentam a nossa imunidade.

Para incluí-lo como sobremesa na sua dieta, converse com o seu nutricionista e consuma a quantidade ideal! 🙂