Aline Wirley chora ao se despedir do filho para entrar no ‘BBB’; veja

Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Aline Wirley passou por uma despedida emocionante da família no momento em que estava a caminho do confinamento no hotel para entrar no “BBB 23”.

Em vídeo publicado pela equipe da ex-integrante do Rouge nas redes sociais, ela aparece aos prantos no momento de abraçar o filho, Antônio, e o marido, Igor Rickli.

“Eu já volto, tá?”, disse Aline Wirley emocionada ao se despedir da família no vídeo. Ela é casada com o ator desde 2015 e os dois possuem um relacionamento aberto.

“A gente divide com vocês alguns registros das 24 horas antes da Aline ir para o confinamento do BBB! Esse vídeo deixou a gente com coração apertadinho por aqui, é quase impossível não se emocionar”, diz a legenda da publicação.

Nos comentários, não faltaram mensagens de apoio para a cantora. “Já chorei aqui”, escreveu Fernanda Paes Leme. “Que amor”, comentou Thais Carla. “Que lindezas”, disse Cariucha.

Veja o vídeo:

