Aline Wirley chora aos prantos e é consolada por Fred Nicácio

Foto: Reprodução / Globoplay

Aline Wirley ficou aos prantos na noite desta terça-feira (24). A eterna integrante do Rouge foi consolada pelo emparedado Fred Nicácio. “Me preocupo com você porque nessa história toda nós somos o elo mais fraco. Você sabe do que eu estou falando…”, disse a artista.

O médico pontuou que ela precisa ser forte para continuar no game e aconselhou: “Fica tranquila, você vai precisar ficar forte por todos, tá? Quem vai, vai receber amor e afeto lá de fora… tá? Combinado? Fica forte!”.

Ao lado de Marília, Fred encara a preferência do público com Key Alves e Gustavo. Segundo uma pesquisa feita pelo iBahia, Fred e Marília devem perder a votação com ao menos 83,3% dos votos. O levantamento contou com 1.795 votos.

