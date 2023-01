Aline Wirley desabafa sobre relação com Bruno no ‘BBB 23’: ‘Muito difícil’

Foto: Reprodução/Globo

Parece que Aline Wirley perdeu a paciência com o participante Bruno, com quem estava acorrentada e faz dupla durante a primeira semana do “BBB 23”.

Durante conversa com Amanda, a cantora fez desabafo com o comportamento do colega de confinamento e afirmou que ele não consegue ouvir o que ela tem para dizer.

“A sensação que eu tenho é que ele, mesmo se juntando, fazendo novos aliados, ainda vai tentar te proteger o máximo que conseguir. Eu sinto”, iniciou Amanda tentando aconselhar Aline Wirley.

“A minha relação com o Bruno não é essa [de parceria]. A gente não tem esse lugar. Aí eu me sinto meio solta, meio sozinha. E eu acho que ele também. Eu não sei dizer se eu sou uma prioridade real pra ele. A sua relação com o Sapato é uma coisa. A relação da Bruna e a da Lari é uma coisa. A minha com o Bruno, é complemente diferente. É o que eu sinto”, desabafou a cantora.

A conversa seguiu com Aline Wirley falando sobre o que ela acha o maior problema do brother, a falta de diálogo com ele, já que ela afirma não conseguir manter uma conversa com Bruno.

“Tenho muita dificuldade de conversar com o Bruno. Tá ficando cada vez mais assim… É muito difícil conversar com ele, ele não tem pausa, não consegue ouvir”, finalizou.

