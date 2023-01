Aline Wirley e Bruno vencem primeira Prova do Anjo do ‘BBB 23’

Foto: Reprodução/Globoplay

Aline Wirley e Bruno venceram a primeira Prova do Anjo do “BBB 23” na tarde deste sábado (21) e poderão imunizar uma dupla na hora da formação de paredão no domingo (22).

A disputa consistia em técnica para jogar as bolinhas nos lugares indicados e os brothers acabaram se dando bem e venceram Amanda e Cara de Sapato na final.

Como primeiro decreto dos anjos da semana, Aline Wirley e Bruno convidaram a dupla que disputou a final da prova com eles para o primeiro almoço do anjo da temporada.

Por outro lado, eles também escolheram a dupla que ficará com o primeiro castigo do monstro. Fred Nicácio e Marília perdem 300 estalecas e ficarão vestidos de biscoitos para caçarem likes pela casa.

