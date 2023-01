Alinne Rosa anuncia participação de Ivete Sangalo em ensaio de verão

Foto: Divulgação/Kadu Brandão

Alinne Rosa anunciou a participação de Ivete Sangalo no ensaio do bloco O Vale que acontece no domingo (15), no Largo da Tieta, Pelourinho, em Salvador. Os ingressos estão à venda por meio do site San Folia e custam R$50 a pista e R$140 no setor Open Bar.

O show, que é um esquenta para o carnaval de Alinne Rosa, ainda contará com apresentações da dupla As Nandas e da banda Samba Maria.

No ensaio de verão, a cantora vai regatar sucessos da carreira, bem como músicas da época do Cheiro de Amor e da carreira solo.

Vale lembrar que Alinne Rosa participou do show de gravação do novo EP de Ivete Sangalo, em Salvador, na última quinta-feira (5).

Serviço

O Vale de Verão

Quando: 15 de janeiro (domingo), 16h

Local: Largo da Tieta, Pelourinho

Atrações: Alinne Rosa (com part. de Ivete Sangalo), As Nandas e Samba Maria

Ingressos: R$ 50 (Pista) e R$ 140 (Open Bar)

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.