Altas temperaturas do verão podem agravar varizes; saiba o que fazer

Foto: Divulgação

As varizes, condição que causa incômodo estético e indica algum problema na circulação venosa, atinge cerca de 38% dos brasileiros, segundo dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV). Entre os sintomas mais comuns estão inchaço, sensação de peso, cansaço, ardência e queimação nas pernas, principalmente nos tornozelos. Durante o verão, esses sintomas podem piorar, já que as altas temperaturas contribuem para a dilatação dos vasos.

De acordo com a angiologista e cirurgiã vascular da Clínica Sanjuan, Maria Clara Sanjuan, alguns sinais devem ser observados.

“O desconforto causado pela dilatação dos vasos é muito observado nos portadores de varizes, mas pessoas que têm predisposição genética, são sedentárias ou trabalham muito tempo na mesma posição também devem ficar de olho nos sinais”, alerta.

Ainda segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), as varizes atingem 30% dos homens e 45% das mulheres. A especialista explica que inicialmente os sintomas podem ser leves, o que desencadeia a demora na procura de tratamento e consequentemente uma progressão da doença.

“Como os sintomas da insuficiência venosa costumam ser leves (como sensação de peso nas pernas ao final do dia) ou até inexistentes na fase inicial, muitas pessoas demoram anos pra descobrir ou para tratar de maneira adequada, o que causa uma progressão da doença. Alguns pacientes só buscam ajuda médica quando as veias começam a ficar muito aparentes e afetam o bem-estar e a autoestima”, conta Maria Clara Sanjuan.

Além do tratamento, que pode ser feito no próprio consultório por meio de técnicas minimamente invasivas e de rápida recuperação, existem alguns hábitos que podem ajudar a prevenir as varizes e aliviar os sintomas causados pela má circulação sanguínea.

“Uma das dicas mais importantes é fazer caminhadas, de preferência nos horários em que as temperaturas estão mais baixas, e principalmente para aqueles que trabalham muito tempo na mesma posição, seja sentado ou em pé”, orienta a angiologista.

Outra dica muito importante é uma alimentação balanceada para evitar o ganho de peso, pois a obesidade sobrecarrega a circulação venosa e favorece o aparecimento de varizes, destaca a médica.

“Associar a prática de alguma atividade física com uma alimentação equilibrada e hidratação adequada, sobretudo no verão, é essencial para controlar a doença. Para atenuar os sintomas de peso e desconforto nas pernas é muito indicada a utilização de meias elásticas de compressão, que devem ser indicadas pelo seu médico”.

Cuidado ao viajar

O verão também é a época das viagens de férias. As mais demoradas, principalmente de avião, podem comprometer a circulação por conta da pressurização no ambiente da aeronave, desidratação e posição sentada por longos períodos. Por isso, a angiologista destaca que os portadores de varizes ou pacientes com história prévia ou predisposição a trombose devem tomar ainda mais cuidado.

“É necessário procurar um angiologista antes da viagem para receber todas as orientações e avaliar a saúde. Pessoas com história pessoal ou familiar de trombose, sedentárias ou obesas, por exemplo, também estão mais suscetíveis”.

