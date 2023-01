Alvo de gordofobia, ex-técnico do Bahia fala sobre bullying

Foto: Rosiron Rodrigues / Goiás

O ex-técnico do Bahia Guto Ferreira repudiou os comentários gordofóbicos de jornalistas da TV Brasil Central (TBC), de Goiânia, antes da partida do Goiás pelo campeonato estadual no domingo (22). O treinador foi alvo de gordofobia por parte de Lucas Nogueira, ex-jornalista da emissora. Ele foi afastado da empresa no mesmo dia do episódio.

“Nós temos um microfone aqui que se chama lapela. No Guto não tem como colocar. Você pode olhar na coletiva, não tem mais pescoço. Não tem mais divisória. Precisa cuidar disso”, disse Lucas Nogueira. No momento do comentário a apresentadora Thaís Freitas soltou uma gargalhada e o comentarista Jean Lopes questionou se o profissional do Goiás estaria “comendo muita pamonha”.

Antes da partidia de domingo, Guto aceitou dar entrevista ao repórter da TBC que trabalhava no campo. O profissional questionou-o a respeito da situação do gramado e as novidades do Goiás.

Sem responder à pergunta, o treinador desabafou: “Acho que a atitude da equipe da TBC, na pessoa do Lucas [Nogueira], endossado pela Thaís [Freitas] e o Jean [Lopes], foi lamentável e perigoso. Para mim, não tem problema nenhum. Sou um cara cabeça feita. Mas eles têm de ter responsabilidade no que falam”.

O técnico, que treinou o Bahia em parte da série B do ano passou, também citou as consequências de um comentário a respeito da condição física de uma pessoa: “A Brasil Central atinge muitos e muitos espectadores no estado e no Brasil. São crianças que estão ouvindo e achando graça e endossando amanhã para fazer esse mesmo tipo de situação que se chama bullying entre eles. Eu tenho cabeça para suportar tamanha humilhação. Será que o garoto tem? E todo mundo sabe o que o bullying provoca”, concluiu Guto Ferreira. Sem dar chance ao repórter esportivo fazer outra pergunta, o treinador do Goiás logo se despediu.

O Jornalista Lucas Nogueira, do Programa de esportes Brasil Central, fez comentários ridicularizando a aparência física do treinador do Goiás. Essa foi a resposta do Guto Ferreira para o jornalista. Simplesmente gigante Guto, respeito ao máximo. pic.twitter.com/JEIDFiGQo4 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) January 23, 2023

Após a repercussão do caso, o jornalista Lucas Nogueira divulgou em suas redes sociais um vídeo se retratando do episódio: “Sei que errei, fiz um comentário preconceituoso e estou aqui pedindo desculpas para todos. A nação esmeraldina, a torcida e ao técnico Guto Ferreira”.

