A Amaggi é uma empresa de origem brasileira de grande porte, que trabalha na produção e comercialização de grãos, além da geração de energia. A companhia deseja ser referência na sustentabilidade e desenvolvimento e por isso está formando uma equipe de trabalhadores qualificados. Veja, a seguir, as novas vagas divulgadas pela companhia.

Amaggi abre vagas de emprego em todo o Brasil

Além de atuar em todo o Brasil, a companhia possui uma grande presença na América do Sul e na Europa através de escritórios de representações. A Amaggi iniciou suas atividades na cidade de São Miguel do Iguaçu no ano de 1977, e atualmente é uma das maiores companhias atuando no segmento de grãos e fibras do Brasil.

Desde a sua fundação, a empresa expandiu suas atividades e ampliou sua presença no Brasil e também no mercado exterior. Para continuar entregando qualidade em seus serviços, a Amaggi está contratando trabalhadores especializados e capacitados para trabalhar em suas fábricas. Vale a pena conferir.

Auxiliar Administrativo – Nova Ubiratã/MT;

Líder de Recebimento e Expedição – Lucas do Rio Verde;

Analis. de Controle Logístico e Estoque – Cuiabá/MT;

Supervisor Técnico – Mato Grosso;

Analista de Compras – Lucas do Rio Verde/MT;

Comprador de Cereais – Alto Garças/MT;

Superv. de Máquinas Fluvial – Itacoatiara/AM;

Comprador de Cereais – Vilhena/RO;

Eletricista Agrícola – Mato Grosso.

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas anunciadas, basta entrar no site 123 empregos e enviar um currículo para o análise da companhia.

