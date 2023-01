Amaggi está divulgando novas OPORTUNIDADES de emprego pelo Brasil

A Amaggi, companhia especializada no desenvolvimento de energia renovável, está com oportunidades de emprego abertas pelo Brasil. Com planos ambiciosos de expansão nos próximos anos, a equipe precisa mostrar preparo para enfrentar desafios. Confira, a seguir.

Amaggi abre vagas de emprego pelo Brasil

A Amaggi é uma companhia especializada no fornecimento de energia limpa e renovável para a população. Com sede em Cuiabá, no Mato Grosso, a rede é uma grande cadeia de grãos e fibras da América Latina.

Com o objetivo de expandir ainda mais nos próximos anos, a companhia está recrutando profissionais para ocupar diferentes cargos. Quer fazer parte da equipe? Confira as vagas:

Ana. de Power BI – Cuiabá / MT;

Assistente de Materiais – Cuiabá / MT;

Operador (a) de Produção Industrial – Lucas do Rio Verde / MT;

Ana. de Sistemas – Cuiabá / MT;

Comprador (a) de Cereais – Alto Garças / MT;

Comprador (a) de Cereais – Passo Fundo / RS;

Ana. de Controle Logístico e Estoque – Cuiabá / MT;

Marinheiro Fluvial de Máquinas – Porto Velho / RO;

Jovem Aprendiz Administrativo – Matupá / MT;

Assistente de Transporte Rodoviário – Rio Verde / GO;

Assistente de Diretoria – Cuiabá / MT.

Como se candidatar

A Amaggi é uma empresa especializada no fornecimento de energia limpa e renovável para o mercado. Desde a sua fundação, a companhia se preocupa em entregar serviços e produtos de qualidade para a população.

Recentemente, a empresa anunciou processos seletivos para diferentes cargos. Quer fazer parte da rede? Acesse o site 123 empregos e encontre todas as informações referentes às vagas.

