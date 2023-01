Amanda se declara para Cara de Sapato após momento íntimo no BBB

Foto: Gshow

Um dos casais com mais torcida do público no Big Brother Brasil 23, Cara de Sapato e Amanda viveram um momento íntimo na madrugada desta quinta-feira (26), que fez com que os telespectadores se empolgassem ainda mais com a possibilidade de um relacionamento.

O clima entre os dois que estava balançado após a pegadinha do fio dental que deixou o lutador chateado, foi quebrado por um carinho feito pela médica.

Durante a festa do líder, Amanda beijou o pescoço de Antônio e se declarou: “Gosto muito de você, cara”. Em resposta, Cara de Sapato retribuiu o gesto: “Eu também, muito. Tudo o que eu falei é muito verdade”.

Momentos antes da festa, Amanda tinha tido para o lutador que ele era a pessoa mais importante para ela dentro do jogo. Os dois, que entraram como uma dupla, apresentam uma sintonia na casa que faz com que o público torça para o casal.

A declaração anterior foi feita para tentar se desculpar pela brincadeira do fio dental. Na ocasião, o lutador do UFC tinha se queixado da higiene na casa, e em resposta, alguns participantes penduraram um fio dental na torneira do banheiro.

discussão entre sapato e ricardo pq ricardo deixou fio dental em cima da bancada, sapato falando pra ele que tá dando o toque pq as mínimas coisas podem virar motivo de voto do grupo rival #bbb23 pic.twitter.com/IWWQfsiebm — videos big (@hotgirlbrmmer) January 25, 2023

“Você é a pessoa que mais importa para mim aqui, digo isso para todo mundo. Fiquei muito sentida com isso. Se você interpretou errado, eu juro que não vai se repetir. Você com certeza é uma superprioridade minha, então não queria que ficasse isso”.

