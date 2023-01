Americanas descobre rombo de R$ 20 bilhões em lançamentos

Foto: Divulgação

As ações das lojas Americanas despencaram quase 80% na bolsa de valores na última quinta-feira (12), após a empresa identificar inconsistências em lançamentos que geraram um rombo de R$ 20 bilhões na receita.

O presidente da Americanas, Sergio Rial, anunciou a saída do comando da empresa ao informar a descoberta da inconsistência, assim como o diretor de relações com investidores da empresa, André Covre.

Os dois executivos haviam sido empossados no 2 de janeiro de 2023, e estavam há menos de dez dias exercendo as funções na empresa.

Entre as “inconsistências em lançamentos contábeis” encontradas pela empresa estavam operações de financiamento de compras que não estavam “adequadamente refletidas” nas contas de fornecedores, vistas nas demonstrações financeiras do terceiro trimestre do ano passado.

Segundo a Americanas, ainda não é possível determinar todos os impactos da perda bilionária na demonstração de resultado e no balanço patrimonial da companhia. A empresa ainda afirma que as estimativas ainda estão sujeitas a confirmações e ajustes.

Com a saída de Sergio Rial e André Covre, o conselho de administração nomeou o diretor de recursos humanos da companhia, João Guerra, para assumir os cargos de presidente e diretor de relações com investidores de forma interina.

Leia mais sobre Economia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.