Americanas desiste de patrocinar BBB após rombo de R$ 20 bilhões

Faltando poucos dias para a estreia do Big Brother Brasil, o reality show perdeu um de seus maiores patrocinadores, a Americanas.

A empresa anunciou a saída do programa após descobrir um rombo de R$ 20 bilhões nas contas. Por meio de nota, a empresa afirmou que está focada na gestão do negócio.

Desde 2022, a empresa era detentora da cota mais cara entre os patrocinadores do reality show, R$ 105 milhões. Com a saída da Americanas, o Mercado Livre assume a cota da empresa de R$ 100 milhões.

Em nota, o diretor de marketing do Mercado Livre, Cesar Hiraoka, celebrou a entrada no reality show e a visibilidade que a marca ganha com a exibição no progama.

“Identificamos neste projeto um grande potencial de amplificar nosso propósito de democratizar o comércio, levando uma experiência de excelência em e-commerce a todo o Brasil. Será uma grande oportunidade de potencializar as conexões com o público consumidor e empreendedores de todo o país, comunicando benefícios e vantagens de todo nosso ecossistema”, completou.

Olha quem é o mais novo patrocinador do #BBB23 😍 Eu já chego na casa de milhões de pessoas todos os dias, vai ser demais chegar na casa mais vigiada do Brasil também! 📺 #DescriçãodaImagem: uma caixa de Mercado Livre em um fundo amarelo com dois robôs do Big Brother Brasil. pic.twitter.com/PAIlSg65Lj — Mercado Livre (@MercadoLivre) January 13, 2023

