Amiga de mulher com traumatismo diz que namorado é agressivo

Foto: Reprodução / TV Bahia

A designer de interiores Bruna Alexandra Colzani, que sofreu um traumatismo craniano após ser agredida pelo namorado em um bairro de Salvador, segue internada no Hospital Geral do Estado (HGE), nesta quarta-feira (4).

Amigas da vítima, que acompanham o relacionamento, revelaram que o namorado era agressivo. Segundo informações divulgadas pelas mulheres à TV Bahia, Henrique Vilela Gonçalves teria quebrado a coluna da vítima em uma briga anterior.

“Ele era completamente abusivo, a agredia. Ela fez uma cirurgia recentemente porque ele quebrou a coluna dela”, disse Kaleandra Carvalho.

Outra amiga da vítima, Suzana de Jesus, contou que já presenciou Bruna ser agredida pelo namorado. “Uma vez estávamos com o primo dele, ele se exaltou e a empurrou de um desfiladeiro”, disse.

O estado de saúde de Bruna, até terça (3), inspirava cuidados. Ela teve medicações reduzidas e conseguiu se alimentar, mas segue internada.

Foto: Reprodução / TV Bahia

O caso

O suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), no bairro de Brotas, no dia 28 de dezembro. Apesar disso, ele foi liberado após a audiência de custódia e responderá pelas agressões em liberdade.

Em nota, o Tribunal de Justiça afirmou que concedeu liberdade provisória à Henrique sob imposição de algumas medidas, entre elas, a proibição de sair de Salvador sem autorização judicial.

A mãe da vítima não sabia que a filha vivia um relacionamento abusivo, onde era agredida pelo companheiro. Em entrevista à TV Bahia, Rosana Soares contou que só soube da internação da filha três dias depois. Além disso, afirmou que Bruna prestou depoimento virtual à polícia acompanhada do agressor e do pai dele.

“Minha filha foi conduzida para fazer um depoimento na Delegacia da mulher acompanhada do agressor e do pai do agressor. Ela foi atendida virtualmente pelo plantão e no laudo diz que ela não teve nenhuma lesão”, contou.

A Polícia Civil negou que a vítima tenha sido ouvida na presença do agressor e do pai dele, já que o procedimento padrão é o depoimento individualizado.

Bruna Alexandra Colzani tem 35 anos e deu entrada inicialmente no HGE no dia 29 de dezembro. Ainda segundo a mãe da vítima, só depois de diversas tentativas de contato com a designer de interiores, que ela conseguiu falar com o pai do suspeito, de identidade não revelada, que explicou que a vítima estava no hospital.

“Ele me ligou dizendo que precisava falar comigo. Retornei a ligação dele, perguntei aonde estava minha filha e ele falou: ‘Calma, a gente precisa conversar’. Eu disse: ‘Não, quero saber da minha filha’,” relatou a professora universitária Rosana Soares.

“Ele disse: ‘Olha, tua filha está no hospital’. Eu perguntei e ele disse: ‘Teve uma briga com o namorado, mas foi coisa pouca, não se preocupe, eu só levei no hospital, porque ela estava com um pouco de dor de cabeça’. Minha filha está com traumatismo craniano”.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.