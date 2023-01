Ana Mametto se apresenta no Pelourinho e na Praia do Forte; veja datas

Foto: Will Racerey

O verão começou para Ana Mametto. A artista divulgou esta semana a agenda inicial de apresentações que fará nos próximos dias. A cantora baiana que também é atriz e marcou presença no elenco da série “Só Se For Por Amor”, da Netflix, vai se apresentar no Pelourinho e também em Praia do Forte.

No dia 13 de janeiro, às 20 horas, “Ana Mametto no Pelô” retorna ao Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho, em Salvador e, no dia seguinte, 14, será a vez de “Ana Mametto no Tamar”, às 20 horas, na Praia do Forte.

Músicas como “Protesto Olodum”, “Deusa do Amor” e “Rosa”, além das canções autorais “A magia vai começar”, “Dama da Noite” e “Respeito” marcarão presença no repertório.

Algumas canções da série também foram incluídas na setlist, entre elas a canção “Evidências”, de Paulo Sérgio Valle e José Augusto, sucesso com a dupla Chitãozinho e Xororó. Na voz de Ana Mametto, a música ganhou uma versão de samba-reggae.

No Projeto Tamar, a artista vai se apresentar em todos os sábados de fevereiro até a chegada do carnaval. No dia 10 de fevereiro, Ana Mametto retorna para o Pelourinho, no Largo Quincas Berro D´Água, no mesmo horário.

“Ana Mametto no Pelô” foi registrado em audiovisual, no final de 2022, e pode ser visto no YouTube no canal da artista:

Serviço:

ANA MAMETTO NO PELÔ (Ensaios de Verão)

Data: 13/01/23

Horário: 20h

Local: Largo Pedro Arcanjo – Pelourinho

Ingressos: R$ 30,00 (inteira) / R$ 15,00 (meia)

Vendas: Sympla

ANA MAMETTO NO TAMAR (Ensaios de Verão)

Data: 14/01/23

Horário: 20h

Local: Projeto Tamar – Praia do Forte

Ingressos: R$ 60,00 (inteira) / R$ 30,00 (meia)

Vendas: Bilheteria do Tamar

