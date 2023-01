Ana Maria Braga fala pela primeira vez sobre novo namorado

Foto: Reprodução/Instagram

Após aparecer juntinha com o novo namorado, o jornalista Fábio Arruda, Ana Maria Braga falou pela primeira vez sobre a viagem que faz com o amado e a família.

Durante participação no “Mais Você” desta terça-feira (24), a apresentadora falou sobre a viagem que fez para a Cidade do Cabo, na África do Sul.

“Minha filha, meu neto e o Fábio não a África. Nunca tinham feito um safári. Era o dia mais esperado”, começou Ana Maria. “Vocês já devem estar sabendo… A gente estava em uma tarde linda, ali”, iniciou Ana Maria Braga.

“Foi uma viagem agradabilíssima. Boas companhias fazem parte desse negócio de fazer o roteiro de viagem. Às vezes a gente só conhece a pessoa viajando, né? (risos). É uma grande verdade! Quando viaja, a coisa fica boa!”, completou a loira.

Os dois estão juntos há um ano, mas o relacionamento só foi assumido recentemente com uma publicação de Ana Maria Braga no perfil do Instagram.

